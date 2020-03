Dieta, ejercicio y chau cocaína: a corazón abierto, Lanata le contó a Mirtha las claves de su recuperación

Mirtha Legrand volvió a la televisión hace una semana, y el sábado celebró la primera emisión de “La noche de Mirtha”, su envío nocturno, que contó con un invitado muy especial: en vez de una mesa completa de convidados, el único comensal fue Jorge Lanata.

Fue una noche extraña: Mirtha, que confesó que le tiene miedo a la pandemia, trabajó con un equipo mínimo y contó que “me tomaron la temperatura antes de entrar”. Además, avisó que se iba a sentar lejos de sus invitados, motivo por el cual Lanata llegó a la mesa con un metro, para medir si se cumplía la distancia necesaria para disminuir el riesgo de contagio. “Me tomaste de sorpresa. Buen ‘gag’”, se rió la Chiqui ante la actitud de su invitado.

El chistecito de Lanata era apenas el comienzo de una noche picante, repleta de títulos. La Chiqui, claro, le preguntó al periodista por su salud antes que nada.

Lanata relató cómo se accidentó: “Me caí saliendo de la radio, de espaldas. Como tengo diabetes, que hace que mis pies tengan menos sensibilidad, entonces al caminar, si hay algo, a lo mejor hace que me lo lleve puesto. Ahí había una baldosa levantada y me caí de espaldas. No sabés qué feo. Se me cortó la respiración y no me animaba a moverme. Se me rompió una vértebra y duele mucho”, contó el periodista, y dijo que ahora “estoy muy bien, pero costó”.

“Cuando estuve internado, bajé 35 kilos” a partir de la cirugía, confesó Lanata. “Cuando algo te duele, no tenés ganas de comer. Entre eso y que la comida de hospital es un asco, entonces no comía nada. Había días enteros en que comía solo una fruta. Entonces empecé a bajar y a bajar. Y ahora me quiero mantener. Estoy haciendo una hora por día de gimnasia”, reveló.

A la dieta la acompaña con ejercicio: camina, aunque algo, poco, dos o tres cuadras por día, aunque ya no necesita un bastón. Pero, además, hace ejercicio con ayuda de especialistas: el periodista contó incluso que armó un espacio en su casa para hacer ejercicio (le viene bárbaro ahora en tiempos de cuarentena) y que “todos los días” practica una hora, además de recibir tratamientos de acupuntura y masajes (los lunes), y gimnasia y kinesiología, con médicos del Instituto Fleni, los días sucesivos. También lo visita un osteópata. “Me pasaron mil cosas, soy Terminator, igual esta vuelta me costó más”, dijo Lanata.

Y el periodista todavía no está de vuelta del todo: sigue haciendo su programa radial desde las comodidades de su casa, a distancia. “Me encanta poder hacerlo así, aunque en algún momento voy a volver, no ahora porque es el peor momento”, indicó, en alusión al coronavirus.

Y llegó, como en cada programa de La Chiqui, el momento de las confesiones: Lanata reveló que además de haber adelgazado, dejó el consumo de otras sustancias (aunque continúa su adicción al tabaco): “Lo único malo que hago es fumar. En un momento hice un tratamiento de desintoxicación en la Escuela de Medicina de Harvard y habré estado dos meses y pico y estaba bien. Desde ese momento hasta hoy, nunca más tomé cocaína. He tenido a gente delante mío tomando y no me dieron ganas”, confesó en relación a sus pasados problemas con las drogas: La Chiqui intentó mantener la seriedad, pero se la notaba sorprendida.