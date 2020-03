El deportista argentino que hace la cuarentena en una casa rodante

El medallista olímpico argentino Javier Conte cumple con la cuarentena por el coronavirus en una casa rodante después de haber vuelto de España-

"En España fue exponencial la cantidad de contagiados y muertos...Prefiero estar cerca de mi familia" advirtió el deportista durante una entrevista realizada por un matutino porteño.

Conte vive en cuarentena en una casa rodante que le prestó su papá Jorge y que está estacionada frente a su casa de Pilar. Al lado de la vereda, está él. Dentro del hogar, su esposa Laura y sus hijos Martina (14 años), Luca y Nico, mellizos de 11.

El medallista olímpico señaló en la misma nota que "Fue genial haber vuelto porque no quería que me agarrara la cuarentena en España. Pero cuando llegué a Buenos Aires, saludé a mi esposa desde lejos -detalla-. Ella me dejó el auto abierto con las llaves adentro para que manejara y se volvió con un amigo nuestro. Así que llegué a la puerta de mi casa y me fui directo a la cuarentena".