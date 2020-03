Taxistas platenses realizarán una "olla popular" por fuerte merma de viajes: reclaman un "fondo de desempleo"

Un gremio de taxistas de La Plata llevará a cabo hoy una olla popular en la estación de trenes de 1 y 44 para poner de manifiesto el drama de la merma de viajes que experimentó el sector en los últimos días, como consecuencia del aislamiento social ordenado por las autoridades en la lucha contra el coronavirus. Según afirman, perdieron el cien por cien de sus ingresos, sufriendo un fuerte impacto en las economías hogareñas, por lo que exigirán una reunión con las autoridades provinciales y municipales para avanzar en el tratamiento de una suerte de "fondo de desempleo".

"De la noche a la mañana, por las medidas de distanciamiento social, nos quedamos sin ingreso. Queremos manifestar que estamos afuera de cualquier medida del Estado en lo referente a nuestros ingresos, ya que por la precariedad laboral nuestro jornal diario desapareció de nuestros bolsillos", puntualizaron desde Taxistas Choferes de la Ciudad de La Plata.

"No tienen en cuenta que el sector vive día a día de los viajes que produce. Si no salimos a trabajar nuestras familias no comen, y si salimos ponemos en riesgo nuestra salud", expresaron.

Según enfatizaron, "el sector mermó la actividad en un 100 % y se agravará en el trascurso de los días. Necesitamos que el Estado acompañe en la emergencia".

En esa línea propusieron "pensar en conjunto, una opción que respalde económicamente a los trabajadores taxistas que deben cumplir el distanciamiento social, sin que signifique pérdida de su fuente de ingresos. Necesitamos que el Estado se ponga al frente de esta problemática".

Más reclamos

Ayer, en diálogo con este medio, Juan José González, Walter Mogaburo, Alberto Godoy, Néstor Palemo y Alberto Romero expusieron el problema que les toca vivir y pidieron a las autoridades que por favor se los tenga en cuenta. "No pertenecemos a ningún sindicato por eso el reclamo lo hacemos nosotros. No queremos cortar ninguna calle ni perjudicar más a las personas. Pedimos que el Estado nos tenga en cuenta con algún subsidio o bien que nos libere de los pagos del seguro, licencia y otros gastos relacionados a mantener nuestro auto", tomó la palabra González.

El propio taxista contó que si bien se tomaron medidas sanitarias correspondientes con las unidades, no tiene sentido porque no suben los pasajeros. "Nosotros trabajamos con la administración pública, con la terminal de colectivos, los colegios y la vida nocturna. Hoy está todo suspendido".