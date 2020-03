En el barrio no se explican el crimen: "El hijo quería parar el tránsito para pedir ayuda"

La incertidumbre es el denominador común en el barrio. No hay vecino ni de la cuadra, ni de la vuelta ni de un poco más allá de la casa de 29 Nº 467 que no tenga palabras para redondear un buen concepto de la familia Bertoloti. Nadie se explica por qué, según las primeras impresiones de la investigación, Guillermo Ignacio Bertolotti (28) el hijo del matrimonio del arquitecto Guillermo Marcelo Bertolotti (60) y la docente Nancy Santoro, abrió fuego sobre ambos en el marco de una discusión sobre la que todavía no hay datos para desentrañar su motivo.

"Se oían los gritos de ella enseguida de los disparos que fueron seis o siete", dijo una vecina cuya vivienda está a la vuelta de la casa donde ocurrió el hecho que informó este diario en exclusiva (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-3-2-8-48-0-horror-y-drama-en-la-loma-murio-el-hombre-baleado-y-demoraron-al-hijo-policiales).

"Todos pensamos en un robo, una entradera, otro hecho de inseguridad en este barrio castigado", señaló un vecino que vive enfrente de los Bertolotti, en la casa de dos pisos del 467 de la calle 29.

El hombre contó a EL DIA que tras los primeros instantes de incertidumbre y temor, se asomó a ver qué estaba pasando y ahí es cuando vio al ahora imputado a los gritos en medio de la calle, tratando de parar el tránsito en busca de ayuda.

"No pasaron dos minutos que ya habían llegado dos patrulleros y todos se fueron para adentro de la casa", contó el vecino.

¿Qué pasó en lo de los Bertolotti?. Es la pregunta que se hacen todos.

El auto del imputado, un VW Fox color gris quedó estacionado frente a la vivienda, junto al Ford Focus de su padre ahora fallecido.

Fuentes policiales señalaron que dentro del coche de menor porte, el VW, encontraron la caja del arma con el que se habrían hecho los disparos.

"Es evidente que bajó con el arma encima. Que bajó decidido a hacer lo que hizo", especulaba ayer una fuente cercana al proceso de investigación.

Una joven vecina del barrio contó que fue profesora de inglés del acusado que hizo sus estudios en un colegio religioso de la zona.

"Normal, un chico normal es todo lo que recuerdo de él y su familia", dijo.

Se sabe que Guillermo Ignacio Bertolotti se había mudado de la casa paterna hace tiempo, cuando al morir su abuela quedó disponible la casa quinta que la mujer habitaba en el residencial barrio puntalarense de Villa Del Plata. También trascendió que el matrimonio baleado tiene otra hija que recientemente tuvo familia.