“Lo mejor sería postergarlos”, dijo el remero ensenadense Agustín Díaz

Mientras la polémica continúa alcanzado diferentes versiones y opiniones, los representantes de la región también aportan su punto de vista en cuanto a la realización o no de la máxima cita deportiva.

En este sentido, el remero oriundo de Ensenada, Agustín Díaz, destacó que comprende la situación y los intereses que hay en juego, pero que lo mejor sería posponer el evento pautado para fines de julio en Tokio.

“Entiendo que faltan cuatro meses todavía y que no puede decirse nada aún. Pero, viendo como está esto, calculo que la gente no va a querer moverse de ningún lado y que el evento no va a ser lo mismo y no va a tener la misma convocatoria”, explicó en diálogo con este matutino desde su casa, lugar en el que se entrena. “Además, los deportistas no van a tener la misma preparación”, agregó.

Uno de los puntos importantes en su argumento se refiere a una preparación que va a estar lejos de la ideal.

“Ya se cancelaron todas las competencias previas. Y si se hace Tokio, van a llegar todos derecho para Japón. Y no todos tienen la misma accesibilidad para prepararse. Me parece que no sería justo”, destacó. “Opino que lo mejor sería posponerlo. Cancelarlo no porque hay mucha gente que se entrenó para esto, que ya clasificó y que tiene muchísimas ganas de competir”, enfatizó.

Al momento de analizar su situación particular, la pandemia también afectó lo que podría haber sido su gran chance.

“Yo me quedé sin las clasificaciones. Mi clasificación mundial se suspendió. La última instancia que tenía se suspendió, no se pospuso. Así que, por lo pronto, me quedé sin Juegos Olímpicos”, se lamentó. “Y además de todo esto, falta definir como el 40% de los atletas que van a competir en todas las disciplinas, no sólo en Remo. Eso genera otra duda”, analizó. “¿Cómo lo va a decidir el Comité Olímpico?¿Qué criterio va a tomar?”, se preguntó. “Ya entran en juego un montón de cosas que van más allá de el hecho de que el evento se realice o no”, explicó.

“Dicen que van a tomar competencias previas para definir quiénes son los que van a completar las plazas de los Juegos. Pero, ¿si justo para esa competencia no fuiste o no pudiste prepararte de la mejor manera? ¿O realmente te estabas preparando para la clasificación anual? Es muy injusto también en ese sentido. Como por ejemplo para mí, que me quedé sin esa última chance de clasificar”, concluyó dejando en claro su postura.