Los supermercados aumentan las medidas de prevención

Los supermercados de la Ciudad se mantienen abiertos durante el “aislamiento social, obligatorio y preventivo”, dispuesto por el Gobierno Nacional desde el viernes pasado hasta el 31 de marzo, con el objetivo de abastecer a los vecinos que están dentro de sus casos evitando la circulación del COVID-19.

El problema es que, en varios casos, las personas se abusan del permiso de salir a hacer “los mandados” para poder estar más tiempo en la calle y escaparle al encierre de sus hogares. Por este motivo, se vienen implementando diferentes medidas para que esto no ocurra: la más importante en nuestra región es que solamente puede ingresar a comprar una persona por grupo familiar.

Igualmente, desde los supermercados le admitieron a este medio que muchas veces es difícil controlar a las personas. Viviana, encargada de uno en Plaza Olazábal, indicó que algunos van tres o cuatro veces a comprar para poder salir de las casas: “A la mañana te compran una leche, a la tarde otra cosa y a la noche vuelvan para hacer una compra mínima. La idea, obviamente, es que compren la mayor cantidad de mercadería posible y no vengan tanto. Pero obviamente a veces es difícil decírselo a las personas”.

Por otro lado, puntualizó que muchas veces vienen a comprar familias completas y desde el supermercado les advierten que solamente puede entrar una sola persona: “Utilizan venir a comprar como una salida, pero les decimos que es una persona por grupo familiar. Algunos no lo toman muy bien y se van todos. Otros si lo comprenden y, exceptuando el que compra, espera afuera”, aseguró

También comentó que algunos van al supermercado con sus hijos, algo que obviamente tampoco se puede. “El otro día le dije a uno que vino con la hija que tiene que venir solo y me contestó, de mala manera, que no tiene con quien dejarla. Algunos no entienden que son disposiciones que se tienen que cumplir por nuestra salud”, contó

En un hipermercado de Gonnet, el personal de seguridad se encarga de que entren de a uno por grupo a comprar. “Es una disposición municipal para que haya la menor cantidad de personas dentro del supermercado”, indicó Víctor, uno de los encargados, ayer por la tarde.

En un supermercado de Los Hornos, ubicado sobre calle 65, están muy atentos a que las personas que entran al local se mantengan a más de un metro de distancia, especialmente cuando hacen la fila para las cajas.

Además aseguraron que días atrás fueron a comprar personas que habían vuelta hace poco tiempo de Italia, por los que rápidamente los invitaron a salir y les remarcaron que tienen que cumplir con la cuarentena obligatoria (14 días) por venir de países de riesgo de Covid-19.

con el paso de los días va mermando el movimiento

Todos los supermercados consultados por este medio coinciden que ayer fue el día con menos de gente desde que se instauró el “aislamiento social, obligatorio y preventivo” el pasado viernes.

Si bien por la mañana hubo movimiento, con el paso de las horas fueron pocos los que salieron a hacer alguna compra. “Hoy (por ayer) vino muchísima menos gente. Generalmente donde se juntan más personas es por la mañana, mientras que con el correr de las horas va mermando. Obviamente limitamos la cantidad de personas para que no haya aglomeramientos”, comentó Viviana, del supermercado de Plaza Olazábal.

Esta semana esperan que el movimiento siga mermando, asegurando que una gran mayoría de los vecinos de la región ya salió a hacer comprar para poder abastecerse por un par de días sin salir de las casas. Obviamente que todos aseguran que no hay que preocuparse por desabastecimiento.

ALCOHOL EN GEL EN EL INGRESO, GUANTES, BARBIJOS Y MÁS LIMPIEZA

En relación a la higiene, en todos los supermercados se están extremando las medidas de limpieza. Una vez que se cierran, la mayoría adopta por limpiar cada uno de los sectores del supermercado para intentar bajar las probabilidades de que alguien se contagie dentro del establecimiento.

Obviamente que, todos aquellos que van a comprar, se les recomienda desinfectar las bolsas con los que se traslada la mercadería hasta sus hogares.

Por otro lado, y según pudo relevar este medio, varios supermercados también adoptaron la modalidad de exigirle a los clientes de ponerse alcohol en gel al entrar al lugar, ya que luego tocarán diversas superficies del establecimiento y pueden dejar el virus alojado

Los empleados, por su parte, trabajan en su gran mayoría con guantes y/o barbijos para tener una mayor protección. También buscan atender manteniendo una distancia de un metro o más con los clientes para evitar un posible contagio.

de 7 a 20, todos los días

En cuanto a los horarios, desde ayer tienen que tener sus puertas abiertas hasta las 20 para la atención al público, en base a un acuerdo alcanzado por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) para garantizar la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores mercantiles.

El nuevo horario de cierre comenzó a regir desde ayer y se extenderá en el tiempo mientras continúe la situación de excepción por el coronavirus. De esta forma, los supermercados comenzarán a atender al público a las 7 y cerrarán sus puertas a las 20, de lunes a domingo, incluyendo los días feriados.

Con este acuerdo y en medio de las medidas contra la pandemia de coronavirus, se busca no sólo unificar el horario de atención y reducirlo en horario nocturno para desalentar la circulación tardía, sino también contemplar que los empleados puedan cubrir un horario que permita un buen flujo de compras para los clientes sin sobrecargarlos y liberarlos a un horario en que puedan regresar a sus hogares usando transporte público.

las ferias, en funcionamiento

La ferias que venden alimentos al aire libre, y que se van instalando en diferentes puntos de la Ciudad dependiendo del día, también están exceptuadas del “aislamiento social, obligatorio y preventivo”.

Ayer, por ejemplo, estuvo funcionando sobre la Avenida 38 y por la mañana se pudo observar bastante movimiento.

