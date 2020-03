Gran Bretaña insta a los grupos de riesgo a aislarse por tres meses

El gobierno británico instará a más de 1.5 millones de personas con mayor riesgo de contraer coronavirus a que se queden en sus domicilios por tres meses y advierte al resto de la población que si no respeta las recomendaciones para no propagar el virus tomarán medidas más estrictas como un bloqueo en todo el territorio. Hay gran preocupación en el país por la cantidad de personas que no cumplen con el aislamiento.