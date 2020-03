Ya son más de mil las denuncias en la Ciudad por violar la cuarentena

El “aislamiento social, obligatorio y preventivo” cumplió ayer su cuarto día y en las calles de la Ciudad hay muy poco movimiento. Esto marca la pauta de que la mayoría de los platenses ha tomado conciencia de la situación, aunque aún hay un grupo de personas que continúa haciendo caso omiso a lo dictaminado por el Gobierno Nacional. La Municipalidad de La Plata ya recibió más de 1.100 denuncias.

Según comunicaron fuentes municipales, través del WhatsApp que pusieron a disposición (+549221573-4064) recibieron un total de 702 denuncias hasta el momento, en las cuáles se indicaron un total de 368 domicilios comprometidos y se enviaron notificaciones a más del 80% de estos casos.

En tanto, a través de la línea 147 (Atención al Vecino), fueron 432 los llamados relacionados al área de seguridad (violación de la cuarentena, traslado en la vía pública, etc.).

La redacción de este medio, a través del WhatsApp (+5492214779896), recibió en las últimas horas decenas de nuevas denuncias provenientes de distintos puntos de la región.

En 18 entre 57 y 58, una vecina de nombre Laura, le aseguró ayer a este diario: “Hay una parejita joven que saca a pasear al perro y hacen caso omiso a las gritos de la gente riéndose. Violan la ley de cuarentena, dan la vuelta manzana con el perro salchicha marrón y no se puede salir de a dos personas. Sin bolsita y sin lavandina. Al perro lo deberían sacar a hacer sus necesidades a la puerta de su edificio. Solo les falta andar escupiendo las veredas. Se nota que no respetan la salud de adultos mayores e inmunodeprimidos. Por esta clase de gente sin conciencia cívico-democrática estamos subiendo los casos”.

Emiliano, quien vive en la zona de 138 y 69, también contó su situación: “Hay un vecino que no cumple con la restricción de no salir de su casa, anda vagando por todos lados. Al 0800 de atención al vecino hay 24 personas en espera y en el 134 no te atiende nadie. Es un acumulador y acaba de romper una bolsa que contenía pasto cortado y tirarla en el medio de la calle. Además se aleja agrediendo a los vecinos, puteando y pateando cosas”.

En la zona de Altos de San Lorenzo también llegaron denuncias, como la siguiente de Marcela : “Acá los vecinos jóvenes se juntan en los talleres y no se respeta lo que dijo el Presidente. Yo trabajo en 66 y 122 en una panadería y enfrente hay una heladería abierta”.

También se siguen sumando los casos de personas que vinieron de países de riesgo del exterior y no cumplen la cuarentena. Mary, de 84 años, vive en 60 entre 14 y 15 y denunció: “Sabemos que una vecina vino de Chile y no habría respetado la cuarentena. No atienden el 134 y el 147. Estamos indefensos, si nadie recibe las denuncias va a ser peor”.

Este medio también recibió en la jornada de ayer varias denuncias de vecinos de las localidades de Ensenada y Berisso. En todos los casos lo que reina es la preocupación, ya que el no cumplimiento del aislamiento aumenta las probabilidades de contagio del COVID-19.

Luciana, quien vive en Berisso, contó: “Quiero denunciar que no se cumple con los controles policiales, y los números 134 y hasta el 911 están saturados. Ayer (por el domingo) llamé al número de comando para denunciar que cuatro adolescentes caminaban por la calle como si no pasara nada. Yo me quiero quedar en casa y no puedo, soy personal esencial de la salud y tengo que exponerme al riesgo del contagio, y de contagiar a mi madre de 72 años. Es injusto, una falta de respeto total. El aplauso que se lo guarden en su casa”.

En Ensenada, una vecina que no dio su nombre por su seguridad denunció: “Acabo de recibir una amenaza de muerte por decirle a una señora que le diga a su hijo que se quede adentro después de haber venido de Brasil. Así está la gente”.

EN LA LOMA, CARTELES CASEROS PIDIENDO NO SALIR DE LAS CASAS

En el barrio platense de La Loma, más precisamente en la cuadra de 36 entre 18 y 19, los frentistas apelaron a la creatividad para incentivar a todos los vecinos a cumplir con el aislamiento y pegaron carteles en sus puertas para que sean visibles.

Con mayor o menor dedicación a la hora de confeccionar los mismos -algunos llevaron dibujos y otros simplemente eran hojas impresas en computadora-, todos tuvieron un mismo mensaje a comunicar: “Quedate en tu casa”.

702 DENUNCIAS POR WHATSAPP recibió la Municipalidad, quien puso a disposición esta vía de comunicación para que los vecinos puedan denunciar a aquellos que no estén cumpliendo con el aislamiento social, obligatorio y preventivo. El número es el siguiente: +54 9 221 579-4064. recibió la Municipalidad, quien puso a disposición esta vía de comunicación para que los vecinos puedan denunciar a aquellos que no estén cumpliendo con el aislamiento social, obligatorio y preventivo. El número es el siguiente: +54 9 221 579-4064.