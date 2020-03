Vecinos reclaman por la falta de recolección de basura en diferentes barrios de la Ciudad

Vecinos de diferentes barrios de la Ciudad se comunicaron con EL DIA para denunciar la falta de recolección de residuos.

EN 494 e/ 11 y 12 de Villa Castells aseguraron que hace una semana está la basura en la calle: "Se entiende la situación pero igual hace una semana que está la basura en la calle. En la Municipalidad me dijeron que a partir del miércoles iba a haber una guardia y se va normalizar, así que esperamos que así sea".

Por su parte Sandra, del barrio San Carlos contó que pareciera que "la recolección también está de cuarentena porque desde el viernes no están pasando. Llamo a la delegación de San Carlos y no atienden y es lógico en este momento. Pero no sé dónde reclamar ya".

En tanto que norma, quien aseguró que hace "30 años vivo en 5 y 524 bis", se quejó por la falta de recolección: "Que clase de recolección están haciendo frente a la emergencia sanitaria, es un desastre esto".