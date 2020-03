Por la feria judicial, postergarían el primer pago del Concurso

En el próximo mes de junio Gimnasia deberá pagar la primera cuota del Concurso de Acreedores. Esto es algo que se sabía desde hace tiempo, como se conoce también que la segunda cuota el Club deberá abonarla en junio de 2021. Todo está plasmado en los Ejercicios de la Entidad como cuestiones a afrontar. Ahora bien, este medio pudo saber en las últimas horas, que el pago de la primera que es en junio, podría llegar a trasladarse para fin de año, tal vez para los meses de noviembre o diciembre. Esto tiene que ver con la actual feria judicial por el coronavirus, y que retrasaría todo lo pautado hasta ahora.

Así marcaron fuentes de primera línea del club de la calle 4 en diálogo con este diario, quienes confían en que esto se dará de ese modo por lo que pudieron indagar en fuentes tribunalicias y lo que también intuye el cuerpo de abogados que se está encargando de llevar adelante la gestión del Concurso de acreedores.

Si bien marcan que el dinero para la cuota está guardado, el cambio sería un alivio

Teniendo en cuenta el momento delicado que se está atravesando, sería una muy buena noticia para el Lobo que esta primera cuota se traslade a fin de año. Según se ha dicho desde la Sede Social de calle 4, el dinero para afrontar el pago ya lo tienen separado para tal efecto, pero como ocurre en todos los clubes ante esta pandemia, ha bajado la recaudación por el pago de los socios, no tienen el dinero de la recaudación de los partidos, y lo de la televisación es una verdadera incógnita, ya que estaría garantizado el pago de marzo, pero no se sabe qué pasará en abril si el fútbol sigue parado y no hay televisación de la pelotita rodando.

UN POSIBLE RESPIRO PARA LA TESORERÍA ALBIAZUL

Lo cierto es que la Comisión Directiva debe afrontar gastos de sueldos de todos los empleados, por ejemplo, y ante este parate obligado, se está haciendo muy difícil recaudar para afrontar las obligaciones. Por ello, si no se paga en junio, tal vez se utilice parte de dinero para pagar lo que hay que pagar en junio referido a los gastos corrientes de la institución y de allí a fin de año se lo repondrá cuando todo vaya volviendo a la normalidad.

Desde la Sede albiazul contaron que la cuota a pagar a mediados de junio es de unos 18.100.000 pesos, que se conforman por 14.000.000 de pesos de la cuota, más 4.100.000 pesos de intereses por dos años sobre la cuota concursal.

Desde calle 4 ayer le dijeron a este medio que: “Entendemos que va a depender de lo que suceda con este problema que nos toca. Habrá que ver si sigue la feria judicial. Igualmente al estar homologado, un cambio de fecha debe ser aceptado por los acreedores. Tal vez en los próximos días tengamos alguna información teniendo en cuenta que el primer acreedor quirografario es AFA”, le dijo a este diario una fuente calificada del gobierno mens sana en las últimas horas.

La dirigencia Tripera está muy atenta al tema por que podría darle un poco de respiro a los próximos meses que el pago de la primera cuota se retrase unos meses, hasta que todo vuelva a funcionar normalmente.

Todo esto se da en un contexto de profunda preocupación del mundo del fútbol a toda escala, desde la FIFA (así lo hizo saber el propio Gianni Infantino) hasta la AFA y todas sus categorías, ya que la incertidumbre acerca de cuándo volverá a rodar la pelota, genera un paréntesis preocupante en la desconocida escala de ingresos.

Lo intangible en torno a los ingresos que sólo se producen cuando hay acción, es el principal problema que afecta a los clubes. Por eso, en el Lobo verían con muy buenos ojos un posible aplazamiento de la cuota concursal.