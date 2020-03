Lluvia de quejas por la cantidad de basura acumulada en la calle

Después de dos días feriados, la recolección de residuos en la Ciudad se vio resentida y en las últimas horas vecinos de diferentes barrios se comunicaron con EL DIA para alertar por la cantidad de basura que se acumula en vía pública.

En 494 entre 11 y 12 de Villa Castells aseguraron que hace una semana está la basura en la calle: “Se entiende la situación pero igual hace una semana que está la basura en la calle. En la Municipalidad me dijeron que a partir del miércoles iba a haber una guardia y se va normalizar, así que esperamos que así sea”.

Por su parte Sandra, del barrio San Carlos contó que pareciera que “la recolección también está de cuarentena porque desde el viernes no están pasando. Llamo a la delegación de San Carlos y no atienden y es lógico en este momento. Pero no sé dónde reclamar ya”.

En tanto que Norma, quien aseguró que hace 30 años vive en 5 y 524 bis”, se quejó por la falta de recolección: “Que clase de recolección están haciendo frente a la emergencia sanitaria, es un desastre esto”.

También pusieron el grito en el cielo en 37 entre 166 y 167, donde una vecina planteó que “no pasan a recolectar la basura”. Como los residuos se acumulan en la calle sin que los retiren, la gente tiene que caminar para depositarlos en un contenedor de 44 y 161, en plena cuarentena. Enriqueta Renne dijo que llamó incontables veces al 147 y a la delegación comunal, sin respuestas. Encima, el alumbrado público de la zona no da más.