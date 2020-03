El batimensaje de Batman para todos los chicos platenses: #quedateencasa y #hacélatarea

El Batman solidario lanzó en las últimas horas un batimensaje para todos los chicos platenses que se encuentran cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández para reducir el margen de propagación de la pandemia de coronavirus.

Además de remarcar la importancia de quedarse en casa, el superhéroe solidario pidió expresamente a niños y adolescentes que hagan la tarea ya que el tiempo sin ir a la escuela no se trata de un tiempo muerto si no que debe ser aprovechado.

En este sentido especificó que sería importante aprovechar la oportunidad de estar en casa para jugar pero sin descuidar la responsabilidad de estudiar ya que en el futuro "se va a notar esa falta y ese tiempo de no haber estado en la escuela".

"Hola chicos cómo andan yo soy Batman. Ya saben, ya me vieron, no voy a ser el hombre araña. Estoy acá en la baticueva como tenemos que estar todos: encerrados, cuidándonos, protegiéndonos es la única manera, no salir de casa. Y por ese motivo no van a la escuela. Yo sé que les puede parecer algo alegre algo lindo no ir a la escuela pero les aseguro que después cuando sean grandes se va a notar esa falta y ese tiempo de no haber estado en la escuela. Por eso les pido encarecidamente que tomen con responsabilidad la tarea y que se tomen un tiempo para jugar pero también para trabajar seriamente con responsabilidad y hacer los deberes que la seño o el profe les mando" destacó el hombre murciélago platense a los de primara.

En tanto, también hizo un pedido a los adolescentes. "A los más grandes, a los que están en el secundario, larguen la play, larguen el celular. Aprovechen para leer, investigar. Aprovechen el tiempo. No crean que no ir a la escuela es tiempo ganado" dijo Batman.