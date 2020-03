“Gimnasia merece quedarse en Primera”

Hay jugadores que son diferentes. Futbolistas que por donde pasan son ídolos. Alberto Márcico es uno de ellos que donde jugó se convirtió en ídolo. Ferro, Toulouse de Francia, Boca y Gimnasia. En diciembre de 1998 el Beto se retiró defendiendo la camiseta del Lobo dejando un gran recuerdo, entre ellos, la histórica tarde donde Gimnasia goleó a Boca en la Bombonera 6-0 y fue protagonista hasta haciendo un gol de penal de cara a “La 12” que tanto lo quería.

Sin dudas el Beto Márcico es una palabra autorizada para hablar de lo que será el partido del sábado, que tiene muchos condimentos especiales. “Yo quiero que Boca salga campeón”, dice, y minutos después señala, “dependemos también de los resultados de los equipos que están arriba”, haciendo referencia a la lucha del Lobo por mantener la categoría.

La presencia de Maradona en la Bombonera es un tema especial, y así lo dejó en claro en charla exclusiva con este diario. Se apasiona y comienza a hablar. “Diego va a ser recibido como un ídolo, pero no solo como un ídolo de Boca, sino como un ídolo nacional. Particularmente la gente de Boca lo quiere muchísimo y sin ninguna duda lo va a recibir como se merece y como la gente de Boca recibe a todos sus ídolos. Y creo también que para él va a ser un sentimiento muy fuerte”, dice el Beto sin dudar.

- ¿Cómo lo ves a Diego?

- A Diego lo veo bien. Creo que el hecho de haber ido a Gimnasia le hizo bien, porque la gente de Gimnasia tiene un cariño especial y en este caso lo tienen a Diego para poder mimarlo. Yo le dejé un mensaje diciéndole que cayó en un club bárbaro, donde la gente es muy pasional y que lo va a cuidar muchísimo. Y hoy así se están dando las cosas. Diego también está respondiendo con el rendimiento del equipo, que te vuelvo a repetir, con un poquito de suerte y no te digo el 100 por ciento, con el 40 ó 50 por ciento que hubiese tenido suerte, hoy Gimnasia estaba afuera del descenso. Pero volviendo a Diego, lo veo bien, y aparte su vuelta al fútbol argentino es algo muy bueno. También hay que decir que está rodeado por un cuerpo técnico muy bueno, que lo quiere y lo protege, con el Gallego Méndez.

- ¿Y cómo lo ves a Gimnasia?

- Para mí va a ser un partido muy parejo. Gimnasia juega bien de visitante, aunque ojo que también de local... Para mí, Gimnasia tuvo mucha mala suerte... Con que hubiese tenido el 50 por ciento de suerte de todos los partidos que jugó, hoy Gimnasia estaba afuera del descenso. Perdió partidos que mereció ganar lárgamente y tranquilamente. Ni siquiera los empataba, sino que los perdía, tuvo mucha mala suerte. Hoy, Gimnasia merece estar afuera del descenso y con un poco de suerte debería ser así. Lamentablemente los resultados no se le dieron, pero insisto que tuvo mucha mala suerte porque los partidos que tendría que haber ganado no es que los empataba, directamente los perdía. Ahora ya está a tiro de Patronato, por suerte los puntos de la Copa de la Superliga que viene se computan y ahí habrá una posibilidad de alcanzar a otros equipos más.

- Es tremenda la definición de la Superliga. Muy apasionante.

- Sí. Yo pensé que River no iba a perder puntos, pero perdió 2 puntos el otro día contra Defensa y Justicia y ahora está obligado a ganar en Tucumán. Y cuando vos estás obligado a ganar ya no es lo mismo, porque ya obligado a ganar significa que tengas que atacar un poco más, que te regales o salgas un poquito más y te puedan sorprender de contragolpe. Y el Ruso Zielinski fue quien los hizo descender a la “B”, fue quien los sacó de la Copa Argentina, sabe como jugarle a River. Es decir, ya no es lo mismo el partido con un River con 3 puntos de ventaja, que River a 1 punto. Más allá que depende de uno, pero tenés que ir a ganar a Tucumán eh... Tucumán es una plaza difícil, yo digo que no es fácil jugar en Tucumán.

- Boca se juega el título y Gimnasia se está jugando el descenso. Necesita los puntos.

- Y sí. Por suerte Gimnasia ya alcanzó a Patronato y espera que algunos equipos se caigan. Porque dependemos también del resultado de algunos equipos que están arriba para que pierdan puntos, así que hay que tener fe que Gimnasia se puede salvar del descenso. Estaba en una situación muy crítica el equipo y sin embargo hoy lo encontramos con un poquito más de posibilidades de poder salvarse y quedarse en Primera División.

- Te quedó un sentimiento especial por el club, ¿estás al tanto, mirás los partidos?

- Siempre. Siempre miro a Gimnasia. Es un club que quiero mucho. Yo me retiré con esa camiseta, pasé momentos inolvidables en ese club, así que a la gente de Gimnasia la quiero muchísimo. Me suelo encontrar con muchos Triperos por Capital que me demuestran su cariño. Yo siempre quiero lo mejor para Gimnasia sin ninguna duda. Y no tengo ninguna duda tampoco que Gimnasia se merece quedarse tranquilamente en Primera División. Y lo digo no solo por la parte futbolística, sino por su gente. Es un club de Primera, no es un club como para estar en Segunda División.

- ¿Te hubiese gustado poder jugar el partido del próximo sábado, como te tocó aquel del `96?

- Me hubiese gustado jugar con la camiseta de Gimnasia y poder ayudarlo para salir de la situación que está hoy, sin ninguna duda. Me encantaría poder estar en este momento y ponerme la diez de Gimnasia y ayudar a sacar al equipo de la situación en que está. Eso me gustaría muchísimo, pero bueno, hay cosas que no se pueden (termina diciendo con una sonrisa).

- ¿Y el corazón para dónde estará el sábado?

- Como hincha de Boca, quiero que salga campeón Boca, sin ninguna duda. Como cuando fui a Gimnasia y me puse su camiseta, dí lo mejor para Gimnasia en ese partido inolvidable del 6 a 0, hoy quiero que Boca salga campeón. Se llega a una definición en la última fecha como llegamos nosotros en el `92 a un punto. En ese momento River estaba a un punto nuestro y nosotros empatando con San Martín de Tucumán salimos campeones y ellos creo que también empataron, con Argentinos. Ahora se vuelve a dar una definición en la última fecha, que la verdad pensé que no se iba a dar, que River no perdía puntos. Pero bueno, ahora es otro cantar... Lo que le ocurrió a River el otro día cambia las cosas, ya no es lo mismo salir a ganar a que con un empate ya eras campeón si le hubiese ganado a Defensa y Justicia en la cancha de River.