Roban una moto en la cuadra donde se juntarán los vecinos por la inseguridad

Este jueves s cinco de marzo, acuciados por los constantes hechos delictivos que se viven en el barrio, vecinos de El Mondongo se reunirán en la esquina de 2 y 68 para analizar tres puntos que consideran indispensables y urgentes a resolver: “la erradicación de la Zona Roja, la presentación de notas tanto al poder judicial, como al poder legislativo, para frenar la delincuencia juvenil; y las últimas entraderas y robos, tanto a casas como a comercios”, informaron.

El encuentro fue anunciado el 28 de febrero. Ese mismo día se registraron atracos en 70 entre 117 y 118, en 64 entre 116 y 117, en diagonal 79 y 118, y en 66 y 3. “No damos más, es imposible salir a la calle o ir a hacer las compras porque te asaltan casi seguro”, indicaron desde la Asamblea Vecinal.

La delincuencia y el narco menudeo parecen haberse apoderado de la zona, con hechos a toda hora y de cualquier tipo.

Lo más llamativo es que en la cuadra donde se juntarán los frentistas, en la mañana de ayer un ladrón se llevó una moto a la rastra y en contramano, a pesar de la atenta vigilancia de su dueño. “Le saqué los ojos 10 segundos como mucho”, le contó Pablo a este diario.

Según relató el damnificado, la secuencia tuvo lugar en 2 entre 67 y 68, a las 9.30.

El joven había ido a comprar materiales deportivos (da clases de funcional) a un comercio y dejó el rodado estacionado frente al local.

“Dejé la moto afuera, es una Keller 110 cc (patente 019LCK) modelo 2015, es la que uso para trabajar y con la que me traslado a todos lados”, indicó. Según aseguró, “la miré todo el tiempo que estuve haciendo la compra”.

Al final, se acercó al mostrador a pagar y “mientras me preparaban el pedido, me asomé y me di cuenta de que la moto no estaba más. Fue en segundos”, señaló.

En ese instante salió hacia la calle y miró a ambos lados de la vereda. No había rastros del vehículo ni del ladrón. “Justo había un chico que me escuchó y nos fuimos a buscarlo en el auto de él. Estuvimos 20 minutos y nada”, añadió Pablo.

Entonces habló con una vecina que le brindó algo de información. Así supo que el delincuente “se fue por la 68 en contramano y caminando”. Las cámaras del local habrían grabado la secuencia.

Dos días antes, a menos de 200 metros, en 4 entre 67 y 68, cuatro motochorros sorprendieron a una familia mientras la dueña de casa se disponía a ingresar a su hogar. “La agarraron cuando entraba el auto, la amenazaron con armas y la desvalijaron”, resaltó un vecino de la damnificada.