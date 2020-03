Una misa y una carta en el cumpleaños de Fernando

Los padres de Fernando Báez Sosa, recordaron ayer a su hijo quien hubiese cumplido 19 años, mientras que su novia publicó una carta en la que aseguró que los homicidas “le robaron la oportunidad de todo” y que siente “enojo” y “odio”.

Tras visitar el cementerio de Chacarita, donde descansan los restos de su hijo, Graciela Sosa dijo sentir “una tristeza inexplicable”. La mujer indicó que “a esta hora estaríamos preparando todo para su fiesta, porque a él siempre le gustaba festejar su cumpleaños. Reunía a varios amigos. Hoy no hay torta, no hay vela que apagar, solo ir a visitarlo en su tumba y llevarle flores”. A su lado, Silvino Báez, el padre de Fernando expresó que “día a día es más duro. Tenemos un dolor inmenso, bronca, hoy en especial que no está Fernando con nosotros”. En tanto, Julieta Rossi, la novia del joven asesinado en Villa Gesell, el 18 de enero, lo recordó mediante una carta que publicó en Twitter. “Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños, ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor, pero en este momento lo único que siento es enojo”. La joven también se refirió a los diez imputados por el crimen, a quienes culpó de “arrancar” a Fernando de su lado, su familia y sus amigos.