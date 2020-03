“Somos más que amigos”: ¿Qué pasa entre Carmen Barbieri y Alberto Martín?

Falta poco para que termine la temporada teatral de verano en Mar del Plata y la comedia “20 millones” -una de las más escandalosas con las peleas internas entre dos de sus protagonistas, Sol Pérez y Mónica Farro- está lista para bajar de cartel. Los que no sabemos si están listos para hacerlo son dos de los integrantes del elenco, Carmen Barbieri y Alberto Martín, quienes, entre las tablas, las bambalinas y los camarines, construyeron una hermosa relación que, sin siquiera un beso apasionado ni una caricia que erice la piel, viven un vínculo especial: “Somos más que amigos, nos protegemos”.

El que definió así a la relación fue Alberto Martín, el galán del pasado que ha enloquecido a generaciones. Como nunca antes, el actor, a quien este verano también se vinculó con la actriz Nora Cárpena, se animó a blanquear sus sentimientos en la tevé.

En un móvil para “Intrusos”, el actor reveló que si bien no pensó en volver a enamorarse, tras sus 45 años de relación con Marta, la madre de sus tres hijos, que falleció en 2018 tras diez años de enfermedad, empezó a sentir algo extraño en su cuerpo.

“Son estas sorpresas que tenemos los seres humanos, que a veces se mueven estas cosas en la vida sentimental, que a veces pensabas que no se iban a mover”, manifestó, sensible, el actor y habló puntualmente sobre el tipo de vínculo que tiene con Barbieri: “Somos más que amigos, nos protegemos, yo la protege, ella me protege”.

Consultado sobre si esa relación puede mutar a un noviazgo, Martín se sinceró: “Cómo continúa esto, no lo sé... Me costaría el primer beso, la primera caricia”

El mes pasado, Carmen Luz publicó en su Instagram una foto en la que se los ve mirándose, con ternura. Ella le regaló un epígrafe muy gráfico, casi de telenovela, coronado con dos corazoncitos: “Quiero que los sepas! Te quiero mucho, Alberto”.