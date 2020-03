"Hermano, ¡esta vez colaborá!", le dijo Alberto Fernández al dueño de Techint

El presidente Alberto Fernández aseguró que el despido de 1.450 empleados en la empresa Techint es "sin ninguna duda uno de los casos" que más lo conmovió, sostuvo que se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear que "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos".

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida...tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, ¡esta vez colaborá!", aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa en las que volvió a insistir en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad" y confió en que se pueda encontrar una solución para los trabajadores de Techint.

En dese marco, el mandatario aseguró que la idea es ir recuperando "poco a poco" el ritmo económico, pero que, mientras tanto, está abocado a "buscar salidas para los que tienen un barcito, un restaurante, un kiosko", entre otros pequeños comerciantes y mencionó los créditos a baja tasa y doce meses que incluso podrían tener un período de gracia antes comenzar a pagarlo, como una de las medidas implementadas desde el Gobierno para ayudar a las PyMES a hacer frente a la situación causada por la pandemia de coronavirus.

Además reaccionó a los que a través de las redes le endilgaban que "el miserable sos vos" y dijo que "quieren hacer creer que no estoy preocupado por las PyMES" desde una Argentina que llamó "oculta y miserable".

Con relación a la pandemia, dijo que no sabe si la palabra "miedo" es la que le cabe frente al avance pero asumió que es una realidad que la situación lo "estremece" aunque no lo paraliza. "Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo, en esos momentos es donde más racional me pongo, pero que me estremece, me estremece, que me toca, me toca, que me llega, me llega, pero no me paraliza", dijo.

Además, indicó que a los argentinos que están en el exterior "los estamos trayendo en forma dosificada, porque gran parte son portadores de virus, ya que vienen de EEUU y Europa, y muchos son jóvenes y no tienen síntomas pero son portadores" y admitió que le "preocupa muchísimo" que países como Brasil "no entiendan la gravedad del problema" que genera el coronavirus y que declaren la cuarentena tarde, como sucedió en Italia, España y Estados Unidos.