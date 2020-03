Ojo con los tuiteros aburridos: los nuevos “CSI” de la cuarentena

Los “CSI” son, por su sigla en inglés, investigadores de la escena del crimen. Los conocimos a ellos, a todas sus versiones, en la televisión, desde el colorado carismático en Miami hasta el ex teniente Dan de “Forrest Gump” en Nueva York, y los amamos, al punto de ver capítulos repetidos hasta empacharnos. Pero ahora, en este aislamiento forzado, florece en Argentina una raza parecida a estos sabuesos pero, lejos de andar persiguiendo pistas en las calles (porque, claro, no se puede), navegan en las profundidades de la web descubriendo a “estafadores” desde la poderosa red social del pajarito azul.

CAPÍTULO I: EVA ANDERSON

Acusación: fingir solidaridad

Veredicto: lo dejamos a su criterio

La semana pasada, la rubia de carita angelical Evangelina Anderson -casada con Martín Demichelis, madre de tres criaturas, actualmente residiendo en Alemania- tuvo que salir a desmentir una polémica versión que nació, claro, en el fulgor de los hilos de Twitter.

“Evangelina, el ángel de la guarda, Anderson”, llamó el tuitero @polmccarne a su celebrado hilo, en el que expuso capturas de las charlas virtuales de la botinera con una recurrente cuenta, que desatado el escándalo “misteriosamente” dejó de existir.

“Hola Eva. Estoy con mi marido en Múnich desde febrero. Íbamos a trabajar en un hotel, en otra ciudad, pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Múnich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. El pasaje desde Madrid es más accesible, pero no sabemos cómo llegar a Madrid. Ya hablamos con el Consulado y mandamos nuestros datos. ¡¡¡No sabemos qué hacer!!!”, fue el mensaje que escribió Andrea Peronini, como así se leía en su perfil, que llamó la atención de Eva, y respondió: “Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos, por favor”. Claro, su acto solidario saltó a los perfiles bajo títulos como “La gran actitud solidaria de Eva Anderson”.

Pero -siempre hay uno- este ida y vuelta entre la que pide ayuda (Andrea) y la que la ofrece (Eva) fue eliminado por la misma Anderson, sin embargo, rápido de reflejos, tuitero desenmascarador encontró más conversaciones “solidarias” de la modelo con sus usuarios. También halló comentarios sugerentes -desde la cuenta de esta Andrea- contra Jimena Barón y Wanda Nara -oh, casualidad, enemiga de Anderson-.

Pero hay más porque, siempre aliados, otro tuitero sumó al hilo un detalle no menor. “Esa Andrea es la misma a la que ya le regaló unas (zapatillas) Balenciaga. Lejos de desconfiar de esto porque amo a Eva, siento que acá hay algo raro. Lorna investiga”, escribió el sujeto, llamado Pablo, con ironía, dando más pruebas. Y agregó: “Dato: no hay ninguna persona en Facebook y Twitter con ese nombre. En Google aparecen solo de apellido Peroncini y Peroni (ampliaremos)”.

Y llegó la desmentida: “No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre les respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona”, dijo Eva, dolida, en su descargo.

CAPÍTULO II: THELMA FARDIN

Acusación: robar fotos

Veredicto: lo dejamos a su criterio

El fin de semana se armó la rosca entre Twitter e Instagram. Es que una usuario de la red social del pajarito se percató, según dijo, “después de mucha investigación”, de algunos detalles que encontró llamativos en las fotos que Thelma Fardin (la actriz que llevó a la Justicia a Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado), acusándola no sólo de haberse robado fotos diciendo que la que se ve en la imagen es ella sino de, además, haberlas editado para hacerlas ver aún más real. El tema es que, en varias de esas postales, y lo que despertó la curiosidad en la tuitera, es que el tatuaje que Thelma tiene en las costillas derechas, una frase en dirección horizontal, a veces se lo ve en las costillas izquierdas e, incluso, a veces se lo ve vertical. Todo muy amateur.

Tirada la bomba, aparecieron las evidencias. Los tuiteros, enloquecidos, repasaron de arriba a abajo el perfil de Instagram de Fardin encontrando casi una docena de imágenes que “no cerraban”. Rápidamente encontraron las fotos originales y las viralizaron.

Y fueron por más: encontraron a los autores de esas tomas y ¡les escribieron! contándoles lo sucedido. Por lo que, algunos de ellos, se encargaron de exigirle a la actriz vía redes.

Por ejemplo, en una de las fotos, en la que se la ve de espalda, en un desnudo artístico, escribió: “Y esta (foto) es de una noche mexicana que no sabía de encierro, pero sí de dolor que me devoraba la carne”. La foto la “tomó prestada” del perfil del @starababaztramwaju, quien, enterada de la situación, le pidió: “Etiquetame o borrala”.

Con la polémica instalada, Thelma borró casi todas las fotos en cuestión, llamó “dinos” a los usuarios que le comentaban las imágenes pidiéndole que las borre o tratándola de ladrona y, por último, apeló a Twitter, claro que sí, y se descargó.

“Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido. Si subo una foto del vino que me estoy tomando no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia”, comenzó su hilo.

Y siguió: “Me entristece pensar que en su cuarentena en vez de hacer una introspección siguen escupiendo violencia. Que en vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana elijan invertir el tiempo en agredirme. Esa violencia que ejercen conmigo es agotadora”.

CAPÍTULO III: NACHO MONTES DE OCA

Acusación: ¿novia falsa?

Veredicto: lo dejamos a su criterio

Con casi 2 mil retuits, fue furor la semana pasada el hilo sobre el periodista independiente Nacho Montes de Oca: @polmccarne llevó adelante una profunda investigación sobre quien figura en su perfil como su pareja, Paola Montes de Oca, y puso en duda ¡su existencia!

“La ‘novia’ del periodista cambió varias veces de usuario, pasó de ser lamamademagui a paolapa05, y lo más curioso es que antes de estos usuarios la misma se hacía llamar Nacha Arazzi bajo el usuario soyunanacha”, lanzó el investigador tuitero, quien contó que el tema ya lo había tratado la policía tuitera el año pasado, y que algunos habían llegado a la conclusión de que el usuario era “un bot anti k” que copiaba tuits de otras cuentas.

La investigación mostró cómo la supuesta novia de Montes de Oca tenía de foto de perfil la una modelo, Bilge Yenigul, y cómo en el pasado @paolapa05 había utilizado fotos de cuentas de Instagram de modelos rusas. El tuitero señaló además la extrañeza de que su novia se pusiera su apellido, siendo que no están casados.

La acusación es entonces que el periodista inventó una novia, por motivos que no quedan del todo claro, aunque la cuenta investigadora desliza algún despecho; desde ya, el periodista (que el jueves se realizó el test del coronavirus al presentar síntomas) bloqueó al investigador, aunque le respondió con dureza, afirmando que es amigo de un pedófilo, que tienen una causa iniciada y que fraguó el robo de celulares en su antiguo empleo. Esta historia, ¿continuará?