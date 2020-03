El paseo por San Luis que se volvió pesadilla: “Queremos ir a casa”

María Teresa San Vicente y Julio Gerola son un matrimonio platense que se fue unos días de vacaciones a la provincia de San Luis, donde los encontró la cuarentena decretada por el Gobierno nacional.

Desde entonces se encuentran encerrados en la cabaña donde se alojan, pero la preocupación va en aumento porque hasta mañana tienen vigente la cobertura de IOMA, se están quedando sin medicamentos y no pueden regresar porque ya les advirtieron desde la Policía de La Pampa que no les permitirían el paso para venir a La Plata y “una vez que salís de acá los controles que hay en las rutas te dificultan regresar”.

“Estamos a 23 kilómetros de Merlo y a 2,5 kilómetros de la ruta 1 y para ir a comprar comida tenemos que ir hasta Cortaderas, que está a siete kilómetros. Estamos en el medio del campo”, cuenta María Teresa, angustiada ante la imposibilidad de poder regresar a su casa de la zona del Estadio Unico.

“La Policía Caminera de La Pampa ya nos dijo que no nos iban a dejar pasar. Me comuniqué y me dijeron eso y la verdad es que no sabemos qué hacer. Además el papel de tránsito de IOMA (que les brinda cobertura estando fuera de la provincia de Buenos Aires) se nos vence mañana y no tenemos manera de renovarlo y nos estamos quedando sin dinero porque no podemos cobrar las jubilaciones por la falta de atención en los bancos”, agrega.

“La Policía Caminera de La Pampa ya nos dijo que no nos iban a dejar pasar”

María Teresa San Vicente,

platense varada en San Luis

El único aliciente lo encontraron de parte del dueño del complejo, quien vive en Nueva Zelanda, quien “nos dijo que nos quedáramos el tiempo necesario. El tema es que está empezando a hacer frío y no trajimos ropa de abrigo, por lo cual quedamos expuestos a enfermarnos. Queremos ir a nuestra casa, nada más”, apunta María Teresa, ambos integrantes de uno de los grupos de riesgo y con su marido con problemas de presión.