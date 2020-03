La pandemia rompió con años de diván y ahora las terapias son online o por teléfono

Al principio fue el verbo, dice la Biblia, y muchos siglos después, Sigmund Freud le asignó un valor curativo a la palabra. El creador del psicoanálisis ideó, 120 años atrás, como instrumento de su teoría, un dispositivo que reúne en un consultorio a terapeuta y paciente. Y así ha sido, desde entonces, la modalidad utilizada para obtener ayuda psicológica. Hasta ahora, que obligados por una pandemia que lleva a evitar el más mínimo contacto personal, para seguir adelante con los tratamientos y en un contexto social particularmente perturbador, se echa mano a los recursos tecnológicos: ya sea el diván como el “frente a frente” se reemplazan con la comunicación telefónica, el WhatsApp, el skype o la videollamada, según se acuerde entre el profesional y el usuario.

Son estos, por otra parte, días de un crecimiento generalizado de la angustia y el miedo. La incertidumbre que provoca la expansión mundial del COVID-19 acompañada del aislamiento social necesario para pararlo inquieta aún a las personalidades más fuertes; ni hablar de aquellos pacientes con mayor grado de vulnerabilidad. De ahí que las terapias “remotas” –así las llaman- cobren un singular alcance.

A esta altura de la cuarentena general, el total de los psicólogos recurre a los avanzados sistemas de comunicación, pues no hay manera, por las exigencias de la medida sanitaria, del encuentro presencial, salvo casos excepcionales –que pueden ser graves- en que la modalidad virtual no se puede llevar a cabo y entonces el profesional acude al lugar del paciente. Coinciden los terapeutas consultados en que un 90 por ciento de las atenciones que originariamente se realizaban en un consultorio ahora se desarrollan por teléfono u online. “Son muy pocos los pacientes que rechazan la propuesta”, aseguran.

A.T. (en este tipo de temas se deben preservar las identidades de los usuarios del sistema de atención psicológica) es una joven con dos pequeños hijos que aceptó enseguida la oferta de su analista de largos años. “Con los nenes chicos el único inconveniente que tuve al principio es encontrar en mi casa un lugar donde nadie escuche lo que digo ni me interrumpa la sesión, porque se necesita de cierta privacidad. Por suerte lo conseguí, tanto que mi marido creyó que no estaba siguiendo con el tratamiento porque no me veía salir para el consultorio, y ya llevo dos encuentros de este modo”, señala la vecina de Villa Elvira.

Lilián García -licenciada en Psicología y dedicada a la atención individual, de pareja y familiar- no debuta por la pandemia con la consulta telefónica. Como otros especialistas de la salud mental, la sesión a través del celular es un recurso que la profesional emplea desde hace algún tiempo con algunos pacientes que se trasladaron de ciudad y siguen en tratamiento.

“Con la aparición del coronavirus la fui implementando progresivamente y cuando la cuarentena se decretó obligatoria ya dejé de ver a todos los pacientes y sólo atiendo por teléfono”, destaca García al tiempo que considera la modalidad de encuentro como la mejor para sustituir el análisis con diván. “Hay que mantener la privacidad del paciente –resalta- por eso no adopto videollamadas ni skype”.

Analista, docente de la UNLP, y especialista en la clínica de adultos mayores, Marina Canal define este cambio -casi brutal aunque quizás más formal que de contenido- como “nuevo e inédito”, pero a la vez “necesario”. Es que el malestar emocional y los conflictos internos por los que pasan las personas, resalta la psicóloga, “no se detienen en cuarentena”.

Canal sostiene, en ese sentido, que “es importante la capacidad para reinscribir nuevas modalidades de una práctica profesional que requiere la presencia del otro, y la virtualidad permite, en ese sentido, dar continuidad a las transformaciones del tiempo que se impuso”. La psicóloga no quiere dejar de resaltar que este nuevo modo de encarar el trabajo profesional “no quede sólo del lado de la emergencia o la urgencia, sino que opere como un dispositivo de análisis para seguir con el tratamiento por la palabra”.

Desde su escucha, Melina Cuvelo, psicóloga que atiende pacientes de un rango etario que va de los 18 a los 65 años, advierte un notable aumento del desborde emocional a partir de la inquietud que genera la pandemia y su consecuente confinamiento. “Hay mucha ansiedad, porque no se sabe hasta cuándo va a durar toda esta incertidumbre y nuestro rol es muy necesario para acompañar a nuestros pacientes en esta situación de crisis sanitaria, contenerlos y ayudar a que bajen un poco ese nivel de ansiedad”, explica. En su caso, la mayoría de las sesiones son por la vía telefónica o por mensajes de audio.

EL PROFESIONAL, TAMBIÉN DESDE SU ESPACIO

Los profesionales subrayan la necesidad de mantener, no obstante, el encuadre metodológico, y en esa línea todos tratan de seguir con las reglas que estaban establecidas en el contacto presencial. Por lo general, la agenda es la misma, con iguales días y horarios y rutinas. Y hasta atienden desde sus consultorios, aunque la conversación sea telefónica. “Como no salgo de mi casa me armé especialmente un lugar de trabajo, un espacio con mis cosas y desde donde hago las videollamadas con la máxima privacidad”, indica Canal.

Ya desde un ámbito institucional, la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Plata, Adriana Avalos, rescata la “marca” de la palabra más allá de cómo sea dada. Para la titular de la entidad cuyos matriculados se han volcado por entero al tratamiento con recursos virtuales, “en estos tiempos de crisis hay que alentar las formas de tratamiento remotas; no sólo lo recomienda el ministerio de Salud de la Nación sino que además hay que aggiornarse y prepararse para lo que viene, porque en estos contextos, se sabe, es natural que aumenten la angustia o el pánico”, concluye.