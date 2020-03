Ex combatientes del Cecim reclaman por viajes y un monumento

El Centro de ex combatientes Cecim La Plata exige a la Municipalidad de La Plata que se cumplan distintas ordenanzas: los viajes al archipiélago; trabajos inconclusos del monumento en homenaje a los soldados caídos y falta de mantenimiento del espacio de memoria y la colocación en micros locales de imágenes de platenses caídos durante el conflicto del Atlántico sur, en 1982. Desde la entidad anunciaron que mañana se movilizarán al Palacio comunal.

Por su parte, desde la Comuna explicaron que “los viajes a las islas se vieron interrumpidos porque el Cecim nunca avaló compartir los viajes con la Casa del Ex Soldado Combatiente CEMA; y en relación al nombramiento del director de “Espacio de la Memoria Islas Malvinas”, se aseguró: “No hay incumplimiento de la norma ya que no se procedió a ningún nombramiento ni a ninguna designación”, y se agregó: “Llegado el momento de avanzar con alguna decisión que esté contemplada en el cuerpo normativo de la Municipalidad, se procederá de acuerdo a lo que éste regula”. Y agregaron que “en última instancia, y como parte del vínculo entre las partes, se recordó que la Institución viene cobrando con regularidad el subsidio que el Municipio le otorgó oportunamente”.

Desde el Cecim La Plata indicaron que “la Municipalidad desde que comenzó la gestión de Julio Garro incumple la ordenanza N° 10260 que desde el año 2008 estableció la posibilidad de viajar a Malvinas a los ex combatientes nacidos en nuestra ciudad, muchos ex combatientes pudieron hacer el viaje pero a partir del año 2016 Garro no la cumple. La ordenanza N° 10889 que autorizó la resignificación del monumento en homenaje a los soldados caídos, obra que quedo inconclusa por incumplimiento de la norma; y la ordenanza N°11880 votada el 16 de octubre de 2019 que autoriza a las empresas de transporte público bajo jurisdicción de la Municipalidad de La Plata a emplazar en las unidades que prestan servicio, imágenes con el rostro y el nombre de los ciudadanos platenses caídos, participantes de la Guerra de Malvinas como soldados conscriptos o civiles, también sin dar cumplimiento”.