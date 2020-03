Biden remontaba en las primarias y quedaban estados clave por definir

WASHINGTON

La interna demócrata para decidir quién será el rival de Donald Trump en noviembre se aceleró tras las primeras proyecciones del “supermartes” que otorgaron una ventaja a Joe Biden en estados importantes del sur de EE UU como Alabama, Carolina del Norte, Virginia y Tennessee, y también en Oklahoma (medio oeste).

Decenas de millones de estadounidenses se pronunciaron en la fecha más importante del calendario de la campaña, una jornada en la que votaron estados muy poblados como California, Texas y Carolina del Norte.

En efecto, este “supermartes” asigna 1.357 delegados a la convención demócrata de julio, un tercio del total. Se necesitan al menos 1.991 delegados para obtener la candidatura presidencial del partido.

Biden llegó revitalizado a esta votación luego de ganar el sábado en Carolina del Sur con un importante margen, y tras haber sumado el lunes los apoyos de los ex aspirantes Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O’Rourke, consolidando el aval de los moderados del partido, que temen que Sanders esté demasiado a la izquierda para ganarle a Trump.

Ese impulso permitió que se impusiera en las primarias de Virginia, estado que aporta 99 delegados; Carolina del Norte (110); Alabama (52), Tennessee (64) y Oklahoma (37), según proyecciones de los medios.

“Estoy con vida, no me han enterrado. No estoy muerto. Estoy de vuelta”, celebró Biden, que se lanzó a la carrera como favorito, pero que en las tres primeras internas tuvo resultados decepcionantes.

BIDEN OFRECE “GARANTÍAS”

En tanto, Sanders -que busca conservar el liderato tras imponerse en New Hampshire y Nevada y terminar casi empatado en Iowa- ganó en el estado de Vermont, donde es senador, sumando 16 delegados, y también en Colorado (37 delegados).

Para Sanders -que se describe como “socialista democrático”- la fórmula para derrotar a Trump es congregar “la mayor participación de votantes en la historia” del país.

Su campaña -que defiende ideas como la cobertura universal de salud y un alza del salario mínimo- capta buena parte del voto latino, tiene gran movilización y ha logrado una recaudación récord a base de contribuciones de particulares.

Una de las incógnitas de la jornada es el desempeño de Bloomberg, el multimillonario ex alcalde de Nueva York de 78 años, que debutó ayer en las primarias, tras gastar 500 millones de su fortuna personal y posicionarse como tercero en discordia. Aunque en principio podría hablarse de una pobre cosecha.

Jamison Hanning, un técnico de 45 años que apoya a Sanders y que votó en Burlington, la localidad de Vermont donde vive el veterano senador, dijo estar “muy confiado”, pese al repunte de Biden. “Es sólo que la gente del sistema tiene miedo de que las cosas se muevan”, afirmó. Más tarde, su esposa Heidi confesó estar “decepcionada” tras conocer los primeros resultados.

Biden defiende que la gente no busca “una revolución” y que lo que quieren son resultados de gestión. “Yo tengo el historial más largo de resultados positivos y la garantía de lograr hacer las cosas”, defendió el veterano político de 77 años.

LA INCÓGNITA DE CALIFORNIA

Los estados del “supermartes” congregan el 40% de la población del país, y California es la joya de la corona al otorgar 415 delegados, seguido de Texas, con 228, y Carolina del Norte, con 110, los tres con una muy importante población hispana. Además de esos estados y Alabama, Virginia y Vermont, también votaron Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee y Utah.

Se esperaba un recuento largo, considerando las diferencias horarias en el país. En California, último distrito en cerrar la votación, Sanders era el favorito según las encuestas.

En este marco, Bloomberg no dio signos de una retirada inminente y recordó a sus seguidores que en sus campañas para la alcaldía de Nueva York forjó una “coalición amplia” que unió a demócratas, independientes y republicanos moderados. Trump, que suele burlarse de todos los candidatos demócratas, tuiteó el martes que “Mini Mike” nunca podrá recuperarse de su “incompetencia” en los debates. (AFP y AP)

Buena parte de la dirigencia demócrata cree que Sanders no podrá darle pelea electoral a Trump