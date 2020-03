La Primaria 108 aún espera por el inicio de clases y los padres están que arden

El comienzo de clases sigue siendo una incógnita para los más de 150 alumnos que asisten a la Escuela Primaria Nº 108, de Ignacio Correas, donde siguen esperando por el inicio del ciclo lectivo que debió concretarse el lunes. Pero no sucedió. Y tampoco ayer, cuando un nutrido grupo de esa comunidad educativa -entre los que se encontraban padres, docentes y estudiantes- se movilizó hasta las puertas de la Municipalidad de La Plata para visibilizar las carencias edilicias que, como informó EL DIA en la víspera, afectan a la institución: enumeraron, entre otras, la falta de sanitarios -“suplidos con baños químicos”-; de mobiliarios y de agua corriente -“en verano y para una escuela de jornada extendida en la que los chicos desayunan, almuerzan y merienda”-.

Bajo el sol del mediodía, y con una protesta que incluyó corte de tránsito en 12 entre 53 y 51, los manifestantes fueron en busca de respuestas, a exigir “que cumplan con las obras que debían estar terminadas para mayo de 2019”, enfatizó un papá.

“Los baños químicos no son aptos para los nenes”, advirtió una mamá, que agregó que el lunes se buscó paliar la falta de agua “con apenas diez bidones, para ocho horas de jornada escolar y más 30 grados de calor”.

Visiblemente molesta, la abuela de cuatro alumnas del colegio protestó porque “esto nos desorganiza la vida a todos, a sus papás, a los abuelos que trabajamos. Las nenas no pueden estar sin ir a clases”, aunque acto seguido reconoció: “Pero tampoco podemos mandarlas en esas condiciones. ¿Cómo hacen, sin agua, para comer o higienizarse?”.

Cerca de ella, la mamá de las niñas exclma: “¡Quieren que vayan a clases igual y como los bancos no alcanzan, nos proponen que vaya un curso por día!”. Algo a lo que directivos y padres se niegan.

Frente a los reclamos, desde el Municipio explicaron que “la escuela Nº 108 es un establecimiento provincial, habilitado para el inicio de clases”. Enfatizaron que “hubo una reunión con la Provincia y se ratificó que no existe ningún tipo de riesgo. No hay motivo para el no inicio de clases”. Y hablaron de la ejecución de “una obra histórica, después de 60 años donde no se había hecho nada”.

En cuanto a los baños químicos, en la Comuna dijeron que son “temporarios, con estructuras habilitadas”; y sobre la falta de mobiliarios y agua respondieron que “no depende del municipio y tampoco está habilitado para hacerlo”.

En la Provincia, en tanto, puntualizaron que “la obra demorada la lleva adelante el Municipio”. Pues, aunque reconocieron que “la responsabilidad primaria de las escuelas es de la provincia”, aclaron que “el fondo educativo -con el que se ejectuan las obras- es coparticipable, por lo que los municipios deciden en qué invertirlo”.

¿Hay fecha para el regreso a clases? Voceros bonaerenses no pudieron precisarlo. Sí quisieron destacar la “puesta en marcha de un plan de contingencia pedagógica y la provisión de agua embotellada”, mientras prometieron que “en los próximos días llegará el mobiliario y esta semana deberían estar finalizadas las obras en los baños”.