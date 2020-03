Las claves del Covid-19: qué es, los síntomas y cómo cuidarse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió un documento en el que explica las claves de la enfermedad COVID-19:



* Los coronavirus son "una extensa familia de virus" que causan infecciones respiratorias. El más reciente causa la enfermedad Covid-19 y era desconocido antes del brote que comenzó en Wuhan, provincia de Hubei, en China, en diciembre de 2019.



* Los síntomas. "Los más comunes son fiebre, cansancio y tos seca", se indicó. Aunque algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, otras personas pueden no tener síntomas.



* Mortalidad. "En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto", informó la OMS. Alrededor de 8 de cada 10 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial y 1 de cada 6 personas que contraen Covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.



* Riesgo. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, "tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave".



* Contagio. La enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose o exhala. "Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca", amplía el informe. También pueden contagiarse "al inhalar las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar".



* Otras formas de contagio. El riesgo de contraer la Covid-19 de alguien que no presente ningún síntoma "es muy bajo", como lo es entrar en contacto con las heces de una persona infectada.



* Recomendaciones:



-Mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentre enferma.



-Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol para matar los virus que pueda haber en las manos.



-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies "y pueden recoger virus".



-Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.



* Por último, la OMS pregunta si hay que preocuparse por esta enfermedad. Y contesta: "Si usted no se encuentra en una zona donde se esté propagando la Covid-19, no ha viajado desde alguna de esas zonas ni ha estado en contacto cercano con alguien que lo haya hecho y se sienta mal, sus posibilidades de contraerla son actualmente bajas".