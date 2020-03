Detalles de la agresión a bordo de la Línea Oeste: "Somos los guapos de Melchor Romero"

El padre del menor agredido a bordo de un colectivo de la línea Este, contó que el agresor le dijo que él y el grupo de alrededor de 15 jóvenes que lo secundaban, se presentaron como "los guapos de Melchor Romero" y que eso fue lo último que escuchó antes de recibir una andabana de codazos y otras agresiones que lo dejaron seriamente lastimado.

En tanto, vecinos de la zona de Melchor Romero aseguraron a este diario que tras la difusión del video donde se ve la agresión, mucha gente reconoció a los agresores y los sindicó como "una banda que agrede a la gente y roban pertenencias a la gente que toma los colectivos para ir a trabajar. "Se quedan "de gira" y sobre todo los sábados al amanecer salen a robar. Acá en la zona nadie los quiere", aseguró un vecino que pidió reserva sobre su identidad pero que dejó claramente expuesta una situación de inseguridad que desde hace tiempo se viene dando en la zona.

En tanto, en diálogo con este diario, el padre del menor atacado dijo que "fue un hecho premeditado porque antes de empezar a pegarle prepararon el celular para filmar. Dale que yo lo filmo" es lo que han dicho.

El hombre, que se dedica a la construcción de cabañas, dijo que "su hijo está muy mal, muy golpeado y asustado" y reprochó la actitud del chofer del colectivo que "tendría que haber detenido la marcha y hacer algo".

El hombre contó que "solamente un pasajero se acercó a ayudarlo cuando mi hijo bajó golpedo y le acercó unos pañuelos de papel después de preguntrarle si se sentía bien".

La golpiza ocurrió el sábado a la mañana, a bordo de un micro de la Línea Oeste que corría entre Melchor Romero y Abasto a la altura de 520 y 169.

En la zona siempre se habló de rivalidades barriales pero el caso iría más allá al tratarse de una patota que se dedicaría a golpear y robar a pasajeros de esa Línea.

Marta, la madre de la víctima, aseguró que su hijo está al margen de cualquier disputa que pueda existir en ese sentido. Al mismo tiempo, aclaró que el otro chico lo atacó "por ser de Abasto" pero sobre todo por "la violencia misma". El agresor "le pregunta de dónde sos y le responde soy de Abasto", cuenta la mujer, y luego le dicen a su hijo: "Nosotros somos los pesados de Romero". Fue inmediatamente después que empezó a darle los codazos, tal como muestra el video. Tras la seguidilla de golpes el chico tuvo que recibir asistencia médica en el Hospital Alejandro Korn. "Ahora él está un poco mejor, aunque con miedo, no quiere hablar", sostuvo la madre al canal de noticias C5N. Y agregó: "No se puede creer todo esto que le hicieron. No fue una pelea, fue un ataque por no ser del mismo barrio del chico". La mujer también contó que "cuando iba bajando le seguían pegando" y que incluso cuando bajaron "había una chica a la que le pegaron como así también un joven que intentó defenderla y volvieron a pegarle".

Sobre el agresor manifestó que "el chico tiene fama de ser agresivo. Vive pegando y en patota. En medio de la conmoción por lo ocurrido, se conoció que luego de su descenso del micro el atacante golpeó a otro joven al que cruzó en la calle. En este caso la secuencia también fue registrada en imágenes pero por frentistas de Romero.