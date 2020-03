Ola de apoyo de rivales moderados para Biden

WASHINGTON

El ex vicepresidente Joe Biden recibió ayer el respaldo formal de la senadora Kamala Harris, ex aspirante a la candidatura demócrata, quien se suma así a la ola de apoyos de otros antiguos rivales moderados frente al ala más izquierdista del partido, representada por el senador Bernie Sanders.

“Nadie está mejor preparado que Joe para dirigir a nuestra nación en estos tiempos turbulentos, y restaurar la verdad, el honor y la decencia en el Salón Oval. Es amable y realmente escucha al pueblo estadounidense”, dijo Harris en un comunicado.

Harris, que abandonó la contienda a fines del pasado año, se une a la también senadora Amy Klobuchar, el ex alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, y el ex legislador por Texas, Beto O’Rourke, quienes han anunciado recientemente su respaldo al ex vicepresidente. (AFP)