Verón y Mascherano en plena cuarentena: “Desde nuestro lugar tenemos que colaborar”

En tiempos de aislamiento obligatorio y preventivo, y ante la imposibilidad de reuniones, la tecnología funciona como puente entre las personas. Y así, aprovechando la misma, Juan Sebastián Verón y Javier Mascherano se cruzaron en la cuenta oficial de Instagram del Pincha, en la que compartieron un extensa charla en la que el presidente ofició de entrevistador y el volante de entrevistado.

Tras algunos segundos en los que se le complicó la conexión, finalmente Verón pudo “enganchar” a Mascherano y abordar, en primera instancia, el escenario de cuarentena.

“El gesto tiene que venir de otro lugar. Siempre viene el jugador primero y tendría que ser al revés”

Juan Sebastián Verón,

en la charla con Mascherano

“¿Cómo la llevás?”, le preguntó el presidente. “Como se puede”, respondió Mascherano. “Aprovechando para hacer cosas que no hacemos en todo el año. Pero bien, tranquilo”, remarcó.

Seguidamente, y ya avanzada la charla hacia un terreno más profundo, Verón indagó sobre la experiencia del “Jefecito” en China, y sus días en un lugar “tan diferente”.

Consultado sobre si consideraba que aquella situación le servía en la actual, el volante explicó: “La diferencia es que, muchas veces, el hecho de estar obligado, te hace sentir un poquito el agobio. En China lo podía hacer y acá no. Pero está claro que para nosotros es más fácil que para nuestras familias. Yo soy, de toda la vida, de estar el mayor tiempo del día adentro de casa, sin salir. Eso lo hace un poco más sencillo”, destacó Mascherano. “Hay que sobrepasarlo sabiendo que es lo mejor para todos. Hay que respetarlo de la mejor manera. Tengo hijos chicos y uno tiene ese temor de que pase algo”, confesó.

Con respecto a sus primeros meses en Estudiantes, otra de las preguntas del ex jugador al actual, el santafesino remarcó: “Estoy muy contento por cómo es el Club y por cómo me han tratado. Me he encontrado con todo lo que me contaron en su momento. En esta estadía que llevo, me he adaptado rápido a la vida diaria y al día a día y estoy muy contento”.

A continuación, llegó el momento de analizar lo futbolístico, a lo que explicó: “En cuanto al resultado deportivo, tenemos que mejorar. Seguramente ya va a allegar. Esperemos que sea lo antes posible. Por más que entrenes solo y te manden planes, el hecho de no poder entrenar con tus compañeros, dentro de una cancha de fútbol, haciendo lo que te gusta, no es lo mismo. La prioridad es salir rápido de este momento. Lo que va a hacer que nosotros podamos volver lo antes posible”, manifestó.

Seguidamente, Verón deslizó la problemática de la reducción salarial y destacó que “Se le carga siempre al jugador de fútbol esto de tener que ser más solidario que cualquier otro”. A su vez, agregó : “Cuando escucho o siento algo así, me pasa que me jode bastante esto de estar pidiéndole siempre al jugador un gesto cuando el gesto tienen que venir, con anterioridad, de otro lugar. Siempre viene el jugador primero. Buscan el jugador por lo que gana. Y me parece que tendría que ser al revés”, compartió.

En la misma temática, Mascherano completó: “Quizás muchas veces es un blanco fácil. El jugador es fácil de atacar en ese sentido. Se habla de la carrera, de las posibilidades económicas y en ese sentido, como que moralmente está obligado a colaborar. Está claro que, en una situación como la que está pasando, todos, desde nuestro lugar, vamos a tener que colaborar”, sostuvo. “Estoy de acuerdo en que muchas veces es un blanco fácil de atacar. No solamente en este caso de la solidaridad, sino en todo. Se nos pide que seamos ejemplo de todo lo que tiene que ser una persona. Y nosotros tratamos de llevar nuestra vida de la mejor manera. No queremos ser ese ejemplo en el que todo el mundo se refleja. Somos personas y tenemos nuestros errores. Es así”, avisó. “Simplemente vamos viviendo, como cualquier ser humano en esta vida”, remarcó Mascherano.

Ya sobre el tramo final, el volante repasó un poco sus comienzos, la decisión de emprender un camino que ya había marcado y la convivencia con la victoria y el fracaso.

“A Buenos Aires llegué en el 2000, tenía 15 años. Desde los 11 o 12, siempre miraba fútbol. No sabía que iba a jugar al fútbol, pero sabía que lo iba a intentar. Más allá de que hice el camino más largo, siempre estuve seguro de ese camino”, reflexionó .

“El jugador es un blanco fácil para todo. Sólo tratamos de llevar nuestra vida de la mejor manera”

Javier Mascherano,

en la conversación con Verón

Con respecto a la victoria y la derrota, Mascherano explicó su forma de llevar ambas.

“Nosotros tenemos el problema de que la derrota dura muchísimo más que la victoria. Tuve la suerte de jugar en un equipo como Barcelona. Y los que nos pasaba era llegar a final de temporada, ganar el título; estar diez minutos celebrando y se terminó. Y estuvimos diez meses entrenando para eso. Llegás al último día, lográs el objetivo y decís: “¿esto era?”. Con la derrota es al revés. Cala hondo y es muy difícil convivir con ella”, destacó. “Estaba viendo el partido contra Irán de 2014 y va a llegar el domingo y van a pasar la final. Y es hasta el día de hoy decir: “puta madre, qué cerca estuvimos”. Y vos decís: “¿te hubiera cambiado la vida?” Posiblemente no. Pero eso hace la derrota: ver un rato el domingo y volver a machacar de nuevo con lo cerca que estuvimos”, concluyó.