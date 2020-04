El test del olfato llega a La Plata, el método para detectar asintomáticos de coronavirus

Las pruebas del olfato llegan a La Plata. Se trata de un simple método para tener un primer conocimiento acerca de si una persona tiene o no coronavirus, el cual desde hoy la Municipalidad de La Plata emplea en sus controles vehiculares de rutina, según informaron voceros de la Comuna.

Este procedimiento que ahora se instrumenta en los operativos sirve para detectar a los casos asintomáticos ya que uno de los síntomas de esa enfermedad es la pérdida de ese sentido. Este método innovador, que se utiliza en otras partes del mundo, se instala en la Ciudad como otra herramienta en la pelea contra la pandemia.

"Se hacen tres pruebas con distintos productos y aquellos que no logran determinar los olores, se los asiste a través del SAME y se procede a hacerle una serie de preguntas para analizar el caso, que son las que están dispuestas por protocolo", precisaron fuentes comunales. Además contaron que "se le entrega un barbijo y se les solicita que extremen los recaudos, dando cumplimiento de la cuarentena. Al mismo tiempo se les toma los datos para hacerles un seguimiento".

Al respecto, el secretario de Control Ciudadano local, Roberto Di Grazia, precisó que “los operativos se despliegan de manera sorpresiva en zonas de alta concentración vehicular”; y detalló que “se establecerán múltiples puestos de control para realizar los mencionados testeos olfativos”. Por su parte, el secretario de Salud local, Enrique Rifourcat, explicó que “la prueba es muy rápida y sirve para prevenir la propagación del virus, por lo que a las personas que no la pasen se les labrará una notificación para constatar que puede ser un posible caso asintomático de Coronavirus”.

“Hemos evaluado informes internacionales que indican que más de un 60% de los contagiados por Coronavirus padecen la pérdida del olfato”, puntualizó el funcionario y agregó que “los elementos a utilizar en cada prueba son desechados automáticamente”. “De esta manera, aquellos que fallen en el test olfativo deberán regresar a sus domicilios a cumplir el aislamiento obligatorio para evitar contagiar y poner en riesgo a otras personas, en tanto que los profesionales del SAME comenzarán el seguimiento del posible caso”, agregó.

Este mediodía habrá un fuerte operativo en la zona de Camino Centenario y 513, en donde a los automovilistas se los someterá a esta prueba que ya comenzó a hacerla ayer la ciudad de Chacabuco, tal como informó ayer eldia.com (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-4-10-0-35-0-un-municipio-bonaerense-lanzo-un-novedoso-metodo-de-control-para-detectar-casos-de-coronavirus-informacion-general).

¿Cómo se realiza la prueba en esa localidad bonaerense? Se trata de un cartón con una fragancia que los automovilistas deben oler e identificar para certificar que tienen olfato. El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, médico pediatra, explicó, en declaraciones periodísticas, que "a los controles en los accesos, de identificación de chapa patente, datos de conductor y acompañantes y control de temperatura, le hemos agregado desde hoy la prueba del olfato ya que está demostrado científicamente que entre un 30 y un 66 por ciento de las personas que son asintomáticas y poseen coronavirus positivo pierden el olfato".

"En los accesos implementamos un dispositivo con distintas sustancias no alergénicas, un papel impregnado en esa sustancia que se le hace oler y en el caso que no huela la sustancia, se detecta la falta de olfato y se activa un protocolo", detalló el jefe comunal. El automovilista sin olfato será sometido a un hisopado para determinar si tiene o no coronavirus.

En el distrito de Chacabuco, de 55 mil habitantes, rige desde hace días una restricción de circulación vehicular según sea patente par o impar, la obligatoriedad de usar barbijo o tapaboca,y a partir de ayer se sumó el control olfativo. El jefe comunal insistió en que se debe salir sólo si es necesario, "el virus está circulando y está esperando la oportunidad para infectar".

El control olfativo se puso en marcha ayer en los dos ingresos principales: Elguea-Román, donde está permitido circular las 24 horas y el acceso por Hipólito Yrigoyen, por donde se circula de 8 a 18 horas. Este mismo método comenzará a regir desde hoy en nuestra ciudad.