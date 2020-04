La "mafia italiana" reparte alimentos a familias más pobres en medio de pandemia

En medio de la crisis por el coronavirus, las familias más pobres de Italia han empezado a recibir ayuda de la mafia Cosa Nostra y la Camorra

La propagación del coronavirus en Italia ha puesto en jaque al gobierno que no se dan a basto con el número de familias afectadas por la enfermedad que a la fecha va dejando más de 147,577 infectados, es por ello que la mafia italiana ha salido repartir ayuda a los más vulnerables.

El colapso de la actividad económica en Italia ha provocado que las familias más pobres del sur del país se queden sin insumos para poder sobrellevar la cuarentena, sin embargo, ha empezado a recibir cientos de cajas de alimento de parte de criminales relacionados a la Cosa Nostra y la Camorra.

La Cosa Nostra es una mafia secreta criminal que se desarrolló a mediados del siglo XIX en Sicilia, Italia, mientras que la Camorra es una organización mafiosa de la región de Campania. Estas solo serían algunas de las mafias que han comenzado a ayudar a los más pobres.

Las mafias que han controlado diversas zonas de Italia se han dispuesto a enviar ayuda a las regiones más pobres como Puglia, Sicilia, Calabria y Campania. Según revelan algunos medios, las organizaciones criminales han repartido alimentos, lo que sería una forma de ganar el apoyo de los más vulnerables.

Ellos no han pedido algún tipo de propiedad o dinero a las personas, sin embargo, han solicitado la devolución de los favores a futuro y han invitado a los más jóvenes a unirse a sus organizaciones, lo que forma parte de un reclutamiento a sus filas.

“Millones de personas trabajan en la economía gris, lo que significa que no han recibido ningún ingreso en más de un mes y no tienen idea de cómo podrán volver a trabajar (…) Si el estado no interviene pronto para ayudar a estas familias, la mafia proveerá sus servicios, imponiendo el control sobre las vidas de las personas”, explicó Nicola Gratteri, un investigador antimafia en la oficina del fiscal de Catanzaro, en una entrevista con el periódico británico The Guardian.