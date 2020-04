Pacientes crónicos en la crisis: más cuidados y consultas a distancia

Cuando el infectólogo francés Didier Raoult difundió mundialmente los resultados alentadores que había obtenido utilizando hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes graves con coronavirus, la novedad tuvo una consecuencia inesperada: algunos pacientes crónicos platenses afectados por ciertos tipos de dolencias reumáticas, que utilizan habitualmente ese medicamento, tuvieron problemas para conseguirlo en los lugares donde habitualmente lo obtenían.

“No fue un problema sostenido, ni aparece en todos lados. Pero nos llamó la atención, porque se trata de un fármaco muy específico, que necesita prescripción médica y seguimiento, de administración muy delicada, con el que nunca habíamos tenido inconvenientes de este tipo”, dice la platense Tini Jordán, dirigente y fundadora de Amar La Plata, una entidad que nuclea pacientes con artritis reumatoidea.

Jordán enmarca este episodio en lo que considera un momento especial para quienes padecen dolencias crónicas a partir de la crisis desatada por el coronavirus en todo el mundo. Para estos pacientes, en muchos casos más vulnerables frente a la pandemia a partir de sus patologías de base, el contacto con el sistema de salud suele ser más frecuente que para el común de la población. Y la nueva situación les impone nuevos hábitos y nuevos desafíos.

“Es un momento de transición”, define Jordán para describir una etapa singular en la que las consultas se mudan mayoritariamente del consultorio a las redes sociales, se postergan las prácticas que no sean urgentes y la recomendación es ir a los centros de salud lo menos posible.

Otra característica del momento para pacientes reumáticos -pero también diabéticos, oncológicos, renales y afectados por otras dolencias crónicas- es la necesidad de adaptarse a un tiempo inédito con una dinámica propia.

“Hay pacientes que no saben cómo hacer para renovar sus recetas, otros que no usan Internet y les cuesta comunicarse con sus obras sociales. Son cosas que, creemos, de a poco se van a ir acomodando”, dice Jordán.

Denisse Polako, una estudiante platense de Ciencias Exactas que padece de artritis reumatoidea es una de las que hoy tiene este tipo de preocupación. Según Denisse “los medicamentos me alcanzan hasta mayo, no tengo el celular de mi doctora y espero que me alcancen los remedios hasta que vuelvan las consultas presenciales”, sostiene.

Cuidados que se potencian

El momento también tiene otra característica saliente para las personas afectadas por dolencias crónicas: se extreman los cuidados y las medidas preventivas se adoptan a rajatabla.

“No salgo. Estoy atenta a todas las medidas de prevención. Para muchos pacientes con enfermedades crónicas este tipo de conducta no es nueva como lo es para la población en general, entonces nos adaptamos mejor. Pero es cierto que la crisis del coronavirus suma una nueva preocupación para aquellos que están actualmente en tratamiento”, dice Lía del Prado, dirigente de Remeras Rosas, un grupo de mujeres que superaron el cáncer de mama y reman para crear conciencia sobre la enfermedad.

“Hay integrantes del grupo que están en tratamiento ahora y esto les suma cierto grado de angustia y de estrés. Pero están recibiendo contención, la mayoría por las redes”, afirma del Prado. Y cuando dice redes se refiere sobre todo a WhatsApp, aunque también a otras como Skype y Zoom.

Desde el ministerio de Salud de la Provincia se indica que en los hospitales actualmente son muchas las prácticas que se postergan, mientras que sólo se sigue adelante con las indispensables, como quimioterapia o diálisis. Las guardias trabajan con dos sentidos de circulación, uno para pacientes con fiebre y otros para los que no la tienen para evitar posibles contagios. Y los consultorios externos no están trabajando.

Vulnerabilidad y medidas

Otro de los factores a atender en el caso de quienes padecen enfermedades crónicas es el de la vulnerabilidad. Algunos de estos pacientes están en una situación de desventaja con relación a la población general frente al coronavirus. Es por eso que se multiplican las recomendaciones y consejos para reducir al máximo los riesgos de contagio y mantener controlada la propia enfermedad en un abanico de recomendaciones que incluyen las medidas de higiene y aislamiento ya conocidas, pero también otras referidas a la alimentación y la actividad física.

Un informe emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia se ocupa especialmente de la situación de las personas con enfermedades crónicas frente a la pandemia, haciendo hincapié en los cuidados para quienes padecen diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, EPOC y otras dolencias respiratorias.

La primera recomendación destaca especialmente la necesidad de que estos pacientes se vacunen contra la gripe y el neumococo. También subraya como medidas importantes no suspender la medicación crónica habitual salvo que lo indique un médico. Y recomienda que “si los síntomas de su enfermedad crónica aumentan, llame a su médico o al centro de salud más cercano”, al tiempo que subrayan un consejo: “no automedicarse”.

El informe también destaca las medidas habituales para prevenir el coronavirus, tales como lavarse las manos en forma frecuente con agua y jabón o utilizando alcohol en gel, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar y desecharlo inmediatamente, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios, mantener distanciamiento social (al menos a un metro de distancia de otras personas) y no llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca.

Entre los cuidados y recomendaciones dirigidos a quienes padecen enfermedades crónicas también aparece el de delegar la realización de mandados a familiares o personas de confianza que no pertenezcan a grupos de riesgo.

En lo que hace a la actividad física recomiendan hacer ejercicios graduales y adaptados a la capacidad de cada persona, trabajar fundamentalmente sobre la postura, equilibrio, fortalecimiento de la masa muscular y movilidad articular, evitar ejercicios que sobrecarguen articulaciones de miembros inferiores (impacto) como trotar o correr y fijar metas graduales e ir progresando paulatinamente. La sugerencia es la de hacer actividad física un mínimo de dos veces por semana, al menos 30 minutos diarios en tres bloques de 10 minutos y en distintos momentos del día.

La hidratación también es un punto considerado clave. Una buena hidratación, destacan, contribuye a una buena función respiratoria, la distribución de nutrientes, la eliminación de toxinas y la regulación de la temperatura corporal. Y recomiendan tomar entre uno y medio y dos litros de agua como fuente principal de hidratación sobre todo en adultos mayores.

“Se plantea una situación de transición a la que nos vamos a ir adaptando”

“Las consultas que hace poco eran presenciales ahora son por WhatsApp, Skype o Zoom”