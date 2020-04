El desafío que plantea para todos el uso del servicio de transporte

Si bien corresponde acatar la consigna obligatoria de quedarse cada uno en su casa, es verdad también que la gradual liberación de la cuarentena de algunas actividades, que ya rige y que irá sobreviniendo, podría convertir al uso masivo del transporte público en un verdadero dilema, que las autoridades debieran analizar a fondo y procurar resolver en estas jornadas.

Por lo pronto, luego de la extensión del aislamiento obligatorio que tiene por objetivo la prevención de contagios de coronavirus, desde el ministerio de Transporte nacional se reiteraron recomendaciones tendientes a lograr que la población reduzca el uso del transporte público al mínimo posible.

Sin embargo, ya se presentan ahora situaciones problemáticas –en especial en el área metropolitana y en las grandes concentraciones urbanas, una de las cuales es el Gran La Plata- que, como se ha dicho, debieran preverse y dilucidarse.

Las autoridades nacionales aconsejan para estos días diversas conductas destinadas a los usuarios que no puedan evitar el uso del transporte público, por ser personal esencial y exceptuado, en el marco de la pandemia del COVID-19. En este sentido, se recomienda utilizar el transporte público solamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando, bajo la premisa de que lo que se pierde en tardar un poco más viajando, se gana en la prevención de la salud.

Asimismo, en línea con las recomendaciones del ministerio de Salud, desde el la cartera nacional de Transporte de la Nación, se recomienda la utilización de barbijos caseros como elemento de prevención propia y de terceros al compartir un ambiente común como lo es el transporte público de pasajeros. En cuanto al transporte automotor, el ascenso y descenso deberá ser por la puerta posterior de la unidad. También se aconsejó la inhabilitación de la primera fila de asientos, mantener una distancia de 1.5 metros entre pasajeros y dejar un asiento de por medio sin ocupar.

En relación al servicio de trenes, se recomendó evitar lo más posible este medio de traslado. Para esto, se sugirió usar los colectivos que realizan los mismos recorridos que el tren y que tendrán la frecuencia de un día hábil.

Cabría señalar que vecinos de nuestra zona formulan en estas horas algunas observaciones a las sugerencias oficiales, que parecieran razonables. Se dijo, así, que en el área metropolitana se han recortado los recorridos de las líneas de ómnibus, de modo que los trenes son los únicos medios de transporte disponibles en muchos tramos.

Al mismo tiempo, aseguraron que no se cumple con la distancia entre personas de 1.5 mts, tanto en los trenes como en los micros que trasladan hasta la capital. Dijeron también que viajar desde a La Plata a la capital en auto particular, para aquellos que lo posean, no sólo es costoso, sino que puede resultar más lento por la presencia de retenes.

Se ha dicho ya por numerosos canales que corre una época no sólo crítica sino excepcional, que exige la máxima comprensión de todos los habitantes. Las restricciones impuestas y aconsejadas por especialistas médicos buscan, por cierto, preservar la salud y la vida de la población, fijándose obligaciones comunes que deben ser acatadas. Ello no impide, como se ha dicho, que se vayan analizando alternativas para cuando la pandemia ceda y, en un mejor contexto preventivo, la población deba regresar a su vida normal.