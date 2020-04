La vida de un chef platense en San Sebastián, uno de los focos del COVID-19 en el norte español

El platense Manuel Topelberg tiene 20 años y se recibió de chef a finales del 2019. A través de una pasantía comenzó a trabajar en febrero en un restaurante de San Sebastián, España, pero el avance de la pandemia del coronavirus (COVID-19) cambió por completo su vida en el Viejo Continente.

En diálogo con EL DÍA, y cumpliendo con el aislamiento en territorio español, contó cómo se está viviendo allá: "El Presidente de España tomó medidas tardías porque los casos fueron aumentando bruscamente. La gente hizo el click cuando vio esos números. En los primeros días los supermercados prácticamente vacíos, no había nada. No tomaron medidas de cantidad limitadas de productos. Entonces la gente podía llevarse la cantidad que quería. Recién una semana después ya se empezó a conseguir cosas".

Y agregó: "Fui chocante, nunca había vivido una situación así. Ahora estamos un mes y dos días en cuarentena y por ahora es hasta el 26 de abril, pero se espera que se extienda. Al menos escalonada". Según señala, San Sebastián es el tercer lugar del norte con más infectados y por eso los recaudos son muchos en la población.

Al ser consultado por cómo fue que llegó a España, contó: "Arranqué estudiando chef hace dos años en el Instituto Argentino de Gastronomía cuando tenía 17 años. Me recibí a finales del 2019 en Técnico de Gastronomía. En octubre se brinda programas de pasantías, y vos tenés que elegir el restaurante donde te querés anotar. Todos era por el norte de España. Entonces me anoté en un restaurante de San Sebastián y fui uno de los 8 elegidos, que lo hace mediante el promedio y rendimiento".

Y prosiguió: ""La pasantía arrancaba en febrero y tuve la oportunidad de estas viajando por Europa antes. Entonces me coincidió el fin del viaje con el inicio de la pasantía. Me vine acá y un mes después de arrancar me llamaba mi jefa que ya no había que ir al restaurante porque habían cerrado por el coronavirus".

Mientras espera las próximas medidas del gobierno español para saber cómo será su futuro, pasa el tiempo junto a su novia en un departamento que comparte con un rosarino: "Yo alquilo la habitación", cuenta. Además aprovecha para realizar reseñas gastronómicas en su cuenta de Instagram (@manutecocina).

Manuel, oriundo de nuestra ciudad y fanático de Gimnasia, vivía en el barrio La Loma e hizo sus estudios secundarios en el Liceo Víctor Mercante. Una vez que se graduó comenzó a estudiar la carrera de chef.