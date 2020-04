En La Plata se agotaron los lotes de la vacuna contra la gripe y la campaña continuaría el lunes

La Municipalidad de La Plata informó que, a la espera de una próxima entrega de vacunas por parte de la Región Sanitaria XI, la campaña de vacunación antigripal que se lleva adelante en todos los puntos fijos establecidos continuará a partir del próximo lunes.

Atento a la gran demanda de vacunas antigripales que se ha generado en el marco de la emergencia sanitaria, la Municipalidad de La Plata informó que ya se aplicaron más de 19 mil dosis y se esperará la próxima entrega de vacunas, para continuar a partir del lunes con el cronograma establecido.

“Debido a la alta demanda de vacunas que se ha registrado en todos los puntos dispuestos, la campaña de vacunación continuará el próximo lunes y quedará sujeta a la entrega de dosis por parte de la Provincia y de la Nación”, indicaron autoridades locales.

En ese sentido, señalaron que “se reorganizará el cronograma a partir de la semana próxima, coordinando el mismo de acuerdo al último número de DNI que le correspondería aplicarse la vacuna durante este jueves y viernes”.

Cabe recordar que los días lunes le corresponde aquellos vecinos con documentos de identidad finalizados en 0 y 1; los martes en 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9.

Vacunación sólo para grupos de riesgo

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias del municipio explicaron que “ante la gran demanda que se ha presentado, y con el objetivo de darle prioridad a quienes más lo necesitan, todos los puntos fijos que estableció la Municipalidad aplicarán la vacuna sólo a quienes integren los diversos grupos de riesgo”.

Vale recordar que, hasta el momento, los profesionales del Municipio aplicaron más de 19 mil dosis de la vacuna antigripal en los múltiples puntos fijos de vacunación emplazados tanto en el casco urbano como en las distintas localidades del Partido.

Penurias: colas y frío

Para los adultos mayores de La Plata aplicarse la vacuna contra la gripe requiere primero pasar por una prueba de fuego, donde los riesgos para la salud pueden ser múltiples. Pero todo sea por obtener la dosis y estar preparados no sólo contra la influenza en sí misma, sino para estar mejores plantados de salud frente al temido coronavirus Covid-19.

Y esa prueba de fuego consiste en formar colas desde tempranas horas de la madrugada y soportar un frío bien crudo, como los 8 grados que se acentuaron en las primeras horas de la jornada en nuestra ciudad.

Este panorama se registró hoy en el vacunatorio que funciona en el Centro Cultural Malvinas, en 19 y 51. Allí cientos de abuelos se enfilaron desde las 4 de la mañana para poder obtener su dosis tras fallidos intentos desde la semana pasada. Cabe destacar que la Municipalidad decidió ordenar la aplicación de la vacuna conforme la terminación del DNI. Pero la medida, que en principio apuntaba a descomprimir la situación en los centros de vacunación, pareciera no haber dado tan buenos resultados para este segmento de la población catalogado dentro de los "grupos de riesgo".

Esta información se desprende de las distintas denuncias que en el transcurso de hoy llegaron al WhatsApp que dispone la redacción de EL DIA. En ese sentido, el panorama no era demasiado diferente a las peripecias que se vienen denunciando desde la semana pasada.

"A las 8 ya se han quedado sin número, y esto es porque había gente haciendo cola desde las 8 de la mañana", contó un abuelo que aguardaba expectante, que pasaba frío. "No sé si voy a poder vacunarme, vengo intentando desde la semana pasada pero todavía no me di la vacuna", expresó.

Manuel Zabala, otro jubilado que se acercó a la Plaza Malvinas para recibir su dosis, aseguró que "a las 8 había una cola de dos cuadras, con mucha gente mayor, con 8 grados de temperaturas". El abuelo definió este cuadro como "una locura". "Muchos que obtuvieron números llegaron entre 4 y 4:30", consignó. "Otros vinieron y no consiguieron, y se fueron. Pero se exponen al frío, uno puede enfermarse", añadió.

Por su parte, una joven de Tolosa, relató: "Vinimos hasta acá, estaba todo desorganizado. Todos en el patio central de la plaza, había gente con bastón. No sabían cuántas dosis iban a traer, hasta que llegó un chico y organizó todo. Dieron 120 números nada más, el resto se tuvo que ir. Yo llegué a las 7.30 con mi papá que tiene 84 años. Llegó este pibe y lo felicito, organizó todo y nos pudimos vacunar todos los que estábamos".

"Vine a vacunar a mi papá. En principio mucha gente sabe que el vacunatorio de 55 (entre 18 y 19) había cerrado. Miré la página web del diario EL DIA y aparecía que era acá. Primero había pasado por vacunatorios de Tolosa y no tenía dosis, la gente grande esperando en la calle", agregó.

En tanto, Nélida, otra vecina platense, contó: "Fui a las 9 de la mañana y me dijeron que no había más vacunas. No nos pueden hacer salir así al divino botón, tengo 77 años y soy grupo de riesgo"

Afiliados de PAMI

El PAMI informó que continúa la campaña de vacunación contra la gripe y solicitó a las personas afiliadas "comunicarse con la farmacia en la que habitualmente se vacunan antes de concurrir, a fin de constatar la existencia de dosis, a la vez que se pide a las farmacias respetar las fechas asignadas".

Para el caso de nuestra ciudad ya se consiguen vacunas en algunas farmacias, tras quejas de los afiliados por faltantes.

"Asimismo, se informa que quienes no pueden vacunarse en esta primera tanda podrán hacerlo al terminar el cronograma, cuando comenzará una nueva ronda de turnos".

El operativo de vacunación de PAMI está organizado según la terminación del número de DNI de las personas afiliadas, con el siguiente cronograma:

Martes 14 y miércoles 15, DNI terminado en 4

Jueves 16 y viernes 17, DNI terminado en 5

Lunes 20 y martes 21, DNI terminado en 6

Miércoles 22 y jueves 23, DNI terminado en 7

Viernes 24 y lunes 27, DNI terminado en 8

Martes 28 y miércoles 29, DNI terminado en 9



Bebés y embarazadas: lo que hay que saber

El ministerio de Salud de la Nación anunció ayer que la semana próxima comenzará la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal que abarcará a las embarazadas y a niños de seis meses a dos años.

"Para aprovechar la oportunidad y ante el brote de sarampión en curso, los chicos también recibirán las vacuna antisarampionosa", indicó Salud en un comunicado.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que "es muy importante generar acciones específicas para aprovechar la oportunidad y organizar las estrategias cumpliendo las recomendaciones y minimizando los riesgos para sostener un servicio esencial como la vacunación antigripal que va a tener un rol clave en la disminución de la complicaciones y la mortalidad por gripe".

A los más de 4 millones de vacunas contra la gripe que se distribuyeron a las provincias a principios de abril, la semana pasada se sumaron 5 millones de dosis y la que viene un millón más.

"Este año por condiciones excepcionales decidimos aplicar la vacuna antigripal en etapas para que toda la población objetivo pueda acceder", explicó Analía Mykietiuk a cargo de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI).

"En la primera etapa, las 24 jurisdicciones pusieron en marcha muchas estrategias innovadoras para poder vacunar a este grupo de riesgo en contexto de aislamiento para que ir a vacunarse no sea un riesgo de enfermedad por otra causa", agregó.

La vacuna antigripal es gratuita y está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación para el personal de salud; los mayores de 65 años; los niños entre 6 y 24 meses; las embarazadas y las puérperas (una dosis, hasta 10 días posteriores al parto en caso de no haber recibido en el embarazo).

En la tercera etapa de vacunación se incluirán las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otras.

Vizzotti explicó que en el caso de la vacunación antigripal a los más chicos es "importante aprovechar las oportunidades y unir los esfuerzos para captar también a los niños que requieran la vacuna contra el sarampión en función de las recomendaciones generales en el calendario".

El objetivo es completar todas las vacunas de calendario y "controlar el brote de sarampión que tenemos en curso que con 153 casos es el más importante desde la eliminación de la enfermedad en el país en el año 2000", afirmó.

Arrancó la campaña para afiliados de IOMA

La obra social de la provincia de Buenos Aires Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), con más de 2 millones de afiliados, lanzará este miércoles el servicio de vacunación antigripal domiciliaria en los distritos de mayor concentración de afiliados y afiliadas, destinado a grupos de riesgo y adultos mayores de 65 años o más, se informó oficialmente.

LEA TAMBIÉN Cómo anotarse en IOMA para recibir las vacunas a domicilio

A partir del miércoles 15 de abril, bajo el lema "Cuidarte es cuidarnos", IOMA pone a disposición de las farmacias adheridas a la obra social las vacunas antigripales cepa 2020 y en esta oportunidad, para evitar la propagación del Covid-19, "este año la obra social brindará en los distritos de mayor concentración de afiliados y afiliadas el servicio de vacunación en domicilio para aquellas personas en situación de vulnerabilidad".



Según detalló el comunicado de IOMA, obra que cuenta con 2.200.000 afiliados, "a este servicio podrán acceder los afiliados y afiliadas de 65 años o más, ya que son consideradas uno de los grupos de mayor riesgo".



El objetivo es que evitar que esta población tenga que salir de su hogar en el marco de la cuarentena obligatoria que intenta el distanciamiento social y tomar todas las medidas necesarias para evitar la expansión del coronavirus.



Si bien la vacuna antigripal no protege contra el Covid-19 ni evita su contagio, es importante que las personas en situación de riesgo reciban la inmunización antigripal ya que el virus de la influenza muta cada año.