En La Plata, la Comuna no avanzará con la flexibilización de la cuarentena obligatoria

En La Plata la cuarentena obligatoria, por ahora, no se flexibilizará. Al menos, así se concluye de la posición que el intendente, Julio Garro, mantiene en el marco de la emergencia sanitaria y que es coincidente con la que tendría para todas las ciudades grandes de la Provincia o que formen parte del Conurbano el gobernador, Axel Kicillof.

“En La Plata tenemos casos confirmados de coronavirus y es, además, una ciudad muy grande”, dijo ayer el intendente, Julio Garro, al explicar la decisión de no realizar al Gobernador ningún pedido de “ablande” y enfatizar: “Estamos de acuerdo con todas las medidas dispuestas por el Presidente y por Kicillof y la Ciudad acompañará esas políticas”.

Así, a diferencia con otros planteos de intendentes de distritos del interior provincial, que proponen regionalizar y flexibilizar algunas actividades, nuestra ciudad continuará, por ahora, enmarcada en las disposiciones de emergencia sanitaria que también engloban a los municipios del Conurbano y a la Ciudad de Buenos Aires.

Garro insistió: “Vamos siguiendo al Presidente, y acataremos lo que decida el 26”, cuando venza la actual medida dispuesta el 19 de marzo para frenar un contagio masivo del COVID-19 en La Plata. Esto significa también que si Fernández decidiera extender el plazo, La Plata seguiría la misma línea.

Lo que preocupa al gobierno municipal, en primer lugar, es que un aluvión de casos de coronavirus que se presenten en simultáneo desafíen la disponibilidad actual del sistema sanitario público. Por eso se dispusieron unas 400 camas en hospitales de campaña que se montaron en distintos establecimientos de la Ciudad para eventuales enfermos que no revistan la suficiente gravedad como para ser internados y liberar así los nosocomios provinciales.

Pero, además, el parate de todas las actividades cotidianas de la Ciudad lleva a la Comuna a poner una fuerte atención en el impacto económico que está sufriendo el sector privado, especialmente las pymes. En el entorno de Garro enfatizan lo que la parálisis de la actividad comercial daña a rubros como el sector gastronómico, el textil, y los servicios, por ejemplo, las peluquerías.

REUNIÓN CON PYMES

En ese sentido, el jefe comunal anunció que convocará para la semana próxima a una mesa económico productiva especialmente para analizar esta cuestión en la Ciudad. “Vamos a llamar a todas las cámaras comerciales y pymes, queremos ponernos a disposición”, dijo.

¿Significa esto que puede haber medidas que flexibilicen el desarrollo de alguna actividad? En tanto no se disponga a nivel nacional y provincial, no. Sin embargo, los funcionarios de la Comuna quieren tener un contacto directo con el sector privado de las pequeñas y medianas empresas y ponerse “a disposición”, en la medida que esté a su alcance. “Estamos preocupados, no está en nuestras manos permitirles abrir pero sí podemos, por ejemplo, acompañarlos en la gestión de trámites crediticios ”, añaden.

En la Comuna buscan, también, crear un canal de diálogo constante para que en aquel momento en que el gobierno nacional disponga flexibilizar la emergencia sanitaria, pueda planificarse de qué forma se retomarán las distintas actividades a nivel local en este complicado contexto. “¿Cómo se ablanda una cuarentena en un distrito?”, interpelan ante la llegada de la pandemia. “No va a ser fácil y vamos a tener que planificarlo”, insisten.

En diálogo con EL DIA, Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio e Industria platense, advirtió que para muchos sectores ya la factura de marzo fue “del 50 por ciento” y que aquellos rubros que se encuentran vedados “ya saben que cuando abran tendrán una baja afluencia de clientes”, producto del devenir de la pandemia.

“Sabemos que éste será un año negro”, resumió.