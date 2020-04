Ya no quedan vacunas antigripales en La Plata y aguardan por nuevas dosis

En la Ciudad no hay vacunas antigripales para aplicar. Para los afiliados a PAMI están esperando un refuerzo, para las de IOMA llegaron poco más de 10 a cada farmacia adherida y las particulares brillan por su ausencia. En tanto, la Municipalidad de La Plata anunció que el operativo se retomará el próximo lunes, a la espera de nuevos lotes.

La campaña antigripal este año tuvo una fuerte demanda. Si bien no previene el coronavirus, se recomienda la vacunación por una cuestión preventiva, principalmente para los mayores de 65 años y grupos de riesgo.

Advertidos de esta situación, una vez que se supo que arrancaban las campañas en las farmacias locales y en los vacunatorios oficiales del municipio y la provincia de Buenos Aires, la demanda por las dosis fue mucho más elevada que el año anterior.

FILAS Y TRASTORNOS

Enormes colas, de hasta más de 3 cuadras, quejas por escasez de dosis, algunas desinteligencias que hubo en los operativos que derivaron en rupturas del aislamiento sin siquiera poder ser vacunados, generaron múltiples reclamos.

“La campaña de vacunación antigripal continuará el próximo lunes y quedará sujeta a la entrega de dosis por parte de la Provincia y de la Nación”, informaron en la Municipalidad de La Plata, que había dispuesto más de 40 vacunatorios en distintos puntos de la periferia y desde el martes pasado unificó en el centro cultural Islas Malvinas el operativo en el casco urbano. Tampoco hay vacunas en el hospital Elina de la Serna, al menos hasta la semana que viene, donde aplican un esquema de vacunación según la terminación del documento nacional de identidad.

En el colegio de Farmacéuticos de La Plata aseguraron que “se aguarda el refuerzo de la primera tanda, entre 10 y 20 dosis por farmacia adherida a PAMI, y se espera la llegada de la segunda tanda para después del 25 de abril. De IOMA llegaron diez vacunas a cada farmacia adherida de La Plata y ya no hay más”. De las dosis para aplicación particular no hay en ninguna farmacia de la Ciudad, según distintas fuentes consultadas. Esas tienen un costo de entre 1.000 y 1.300 pesos, agregaron en la entidad profesional.

En tanto, en el colegio de Farmacéuticos de la Provincia indicaron que las particulares están entrando, “pero es tanta la demanda que se agotan rápidamente”.

Por otra parte, el ministerio de Salud bonaerense informó que “ante la contingencia del COVID-19, se adelantó la inmunización de la población por gripe para proteger a los grupos de riesgo: en una primera etapa trabajadores de la salud, segunda etapa adultos mayores de 65 años, tercera etapa a los pacientes con morbi-mortalidad , las embarazadas y los pediátricos”.

En farmacias y vacunatorios la demanda de dosis fue mucho más elevada que el año anterior

“Se entregaron desde fines de marzo 47.853 vacunas para inmunizar a los vecinos de La Plata que pertenezcan a los grupos de riesgo. Organizadas en dos segmentos 16.340 vacunas a la Secretaria de Salud de LP y 31.513 a los efectores sanitarios públicos provinciales y privados de la ciudad de las diagonales, explicaron en la cartera sanitaria.

PRIMERO LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Según indicaron fuentes del mismo ministerio, “el primer objetivo fue cuidar a los que nos cuidan, los trabajadores de salud que contienen el sistema sanitario. En La Plata hay 20.000 mil trabajadores provinciales como municipales que están recibiendo sus dosis correspondientes. Actualmente se vacuna a la segunda etapa que son los mayores de 65 años, a través de diferentes estrategias para cuidarlos ante la pandemia del COVID-19”.

En los próximos días se prevé una nueva entrega de vacunas que será destinada a los pacientes con morbilidad, para las embarazadas y a niños de seis meses a dos años.