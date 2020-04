Las pymes piden ayuda de los bancos para que no se corte la cadena de pagos

Empresarios textiles de todo el país agrupados en la Fundación Pro Tejer y más de 80 entidades empresarias que agrupan a pymes le solicitaron al Gobierno que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de clientes para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron y así evitar que se corte la cadena de pagos.

Sólo en la Provincia de Buenos Aires la cadena de valor textil agrupa a unas 3000 pymes que dan trabajo a más de 50 mil bonaerenses. De ellas, hay empresas radicadas en nuestra Región que esperan ayuda del Estado y medidas para que puedan seguir produciendo, según explicaron.

Desde ese sector pidieron a las autoridades que otorguen un plazo de 60 a 90 días posterior al aislamiento “por esta deuda con baja tasa de interés para lo mencionado, tomando como referencia el 24 por ciento”.

Además, pidieron “que las deudas actuales con las entidades financieras se reformulen, para que no entorpezca esta mecánica propuesta” y “que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo expresado en este texto para que no se corte la cadena de pagos bajo ningún concepto”. “Si se rompe la cadena de pagos no hay día después”, enfatizaron.

En tanto, más de 80 entidades, federaciones y cámaras empresarias de pymes de todo el país explicaron que ante la situación provocada por la pandemia coronavirus COVID-19, exigieron, mediante un comunicado conjunto, que las entidades financieras públicas y privadas encuentren la mejor forma de evitar cortar la cadena de pago de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“No solo el Estado debe absorber, con gran efecto fiscal, la crisis económica que dejará esta cuarentena obligatoria. Quienes han tenido importantes ganancias durante los últimos años, también deberán decir presente y hallar mecanismos para superar de la mejor y más rápida manera los efectos de la inactividad”, explicaron.

Según cifras de las entidades, el stock de cheques diferidos negociados por las pymes en poder de los bancos ronda los 220.000 millones de pesos. De este monto, entre el 35 y 40 por ciento vence en abril, es decir durante y –quizá- después de la cuarentena obligatoria. A lo dicho se suman los valores en cartera que no fueron depositados y las facturas emitidas que deberían haber sido cobradas en este período.

“En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró mercaderías antes del 19 de marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta situación, será casi imposible cubrir estos valores entregados”, explicaron.

El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria pyme, que tendrá gran cantidad de estos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir que de no ser cubiertos, serán rechazados por los bancos, agregan.

El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su poder o entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que de ser rechazados generarán gran conflicto. De no ser levantados, estas empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las pymes a producir.

Piden, entre otras cosas, “reformular las deudas actuales con las entidades financieras”

“De ser necesario, reperfilar las deudas de las pymes con las entidades financieras y que el Estado , pueda destinar fondos para que no se corte la cadena de pagos”, puntualizaron.