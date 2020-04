Marchas y contramarchas: series y películas, entre adelantos y postergaciones

Encerrados en sus casas, habiendo agotado las bibliotecas aparentemente infinitas (pero resulta que no tanto) que ofrecen las plataformas de streaming, los cuarentenados piden una sola cosa: que los distintos servicios on demand y estudios de cine adelanten sus estrenos para ayudar a paliar el supremo aburrimiento o, peor, la angustia existencial tras diez eternos días sin salir.

Y algunos han escuchado las plegarias, aunque quizás no por solidaridad. Disney, por ejemplo, llevó a su plataforma on demand (no disponible en Argentina) tres películas que llegó a estrenar en salas antes de la cuarentena, pero que se suponía no saldrían en formato digital hasta mediados de año: “Frozen II” llegó en marzo (en nuestro país puede verse por Flow); “Star Wars: El ascenso de Skywalker” acaba de estrenarse (también en Flow); y “Unidos” llegará mañana al servicio digital de la Casa del Ratón. Para qué esperar para lanzar estos estrenos digitales, si ahora tienen un público literalmente cautivo, esperando novedades cinematográficas para ver en casa.

A la misma conclusión llegaron varios estudios, que no hicieron caso a la famosa “ventana” entre el estreno en salas y la llegada a las casas, y aceleraron su estreno digital “Birds of Prey”, “Los caballeros”, “La llamada de lo salvaje” y la remake “Downhill”, y se estrenaron en digital cuando todavía los pocos cines abiertos las tenían en su cartelera “El hombre invisible” y la polémica “The Hunt” (se iba a estrenar el año pasado pero no vio la luz por el ruido que generaban algunas de sus escenas) a las diversas plataformas de alquiler bajo demanda cuando todavía algunos cines permanecían abiertos y las tenían en cartel, como una forma de paliar la merma en la taquilla; lo mismo hará con “Trolls 2”, desde el 10 de abril; y lo mismo hizo Focus con la comedia de época “Emma”. Todavía no están disponibles para alquiler en Argentina.

También la tevé ha decidido adelantar algunos estrenos. La pantalla chica, al contrario que los cines, se ha visto beneficiada por la pandemia (el aire levantó el rating a marcas que no se veían hace años, mientras que todas las plataformas registran notables alzas de reproducciones), pero, saben, la cuarentena no durará para siempre: este es el momento para estrenar.

A esa decisión llegó la serie producida por la BBC y AMC, “Killing Eve”, que adelantó su estreno dos semanas: iba a llegar a las pantallas estadounidenses el 27 de abril, pero ahora lo hará el 13. En Argentina, las primeras dos temporadas están en Flow, y la tercera parte no tiene aún fecha confirmada de estreno.

El mismo movimiento realizaron ESPN y HBO: la primera decidió adelantar dos meses el estreno de la esperada docuserie de 10 partes sobre la dinastía de los Chicago Bulls, “The Last Dance”, que iba a llegar recién en junio y ahora se estrenará el 19 de abril; mientras que el canal premium adelantó dos semanas el estreno de su serie “I know this much is true”, donde Mark Ruffalo interpreta a dos hermanos gemelos, que iba a llegar en mayo y se estrenará finalmente el 27 de abril.

FUTURO INCIERTO

¿Por qué no se adelantan más estrenos para que las plataformas aprovechen la cuarentena? Sencillo: primero, para no generar saturación de estrenos y que grandes apuestas pasen desapercibidas en el ruido; segundo, porque la mayoría de los estrenos trabajan hasta último momento en cuestiones de posproducción y marketing que se encuentran actualmente paralizadas o al menos ralentizadas por la necesidad de trabajar desde casa.

De hecho, la situación de cuarentena ha provocado muchísimos daños a las producciones de la pantalla chica, con numerosas ficciones frenadas, recalculando fecha de estreno o con incertidumbre sobre lo que implicará la pérdida económica de parar un rodaje y quizás tener que esperar un año para volver a filmar, por ejemplo, en cierto clima.

Por ejemplo, “The Walking Dead” pospuso el final de su décima temporada, que iba a emitirse el 12 de abril: la serie ya estaba grabada pero se encontraba en posproducción cuando se decretó la cuarentena en varios estados de EE UU, y si bien en un primer momento AMC contó que se iba a trabajar desde casa para terminar el show, finalmente decidió dejar sin conclusión la décima tanda de episodios, que no tiene fecha confirmada.

AMC también decidió no estrenar el spin off “The Walking Dead: World Beyond”, que llegaba el 12 de abril, y lo mismo ocurrió a otras producciones ya completadas, como “Fargo”, cuyos dos episodios finales no fueron terminados en la posproducción (iba a llegar el 19 de abril y ahora no se sabe cuándo se verá).

Y muchas series se encontraban rodando sus temporadas, y tuvieron que detener la filmación por el coronavirus: Netflix suspendió todo, incluyendo el rodaje de pesos pesados como “Stranger Things” que, desde ya, podrían ver su fecha de estreno pospuesta considerablemente; y lo mismo ocurrió con la serie de Amazon Prime “El Señor de los Anillos”. Los rodajes frenados incluyen otros esperadísimos estrenos como “The Falcon and the Winter Soldier”, “Muñeca Rusa”, “Fear the Walking Dead”, la próxima temporada de “The Walking Dead”, “Young Sheldon”, “Supergirl”, “Batwoman”, “The Blacklist”, “The Handmaid’s Tale”, “Genius: Aretha”, “Glow”, “Barry”, The Witcher y “Succession”. El servicio on demand HBO Max iba a debutar con una reunión de “Friends”, pautada para el 23 de marzo, que ha sido pospuesta al menos hasta mayo, y HBO, el canal, pateó el estreno de “The Undoing”, miniserie con Hugh Grant y Nicole Kidman, de mayo a una fecha aún sin confirmar.

Con semejante volumen de series retrasadas, y aún cuando resuman la actividad apenas puedan, se espera un duro golpe a la grilla de programación de la segunda parte del año y el principio de 2021, y una potencial acumulación de estrenos para el cierre de 2021.

EL CINE, GRAN INCÓGNITA

El cine enfrenta una similar problemática: con las salas cerradas ha pospuesto varios de sus estrenos y reorganiza su calendario de estrenos para que no se pisen, pero con gran incertidumbre sobre lo que podrá ofrecer entre junio de 2020 y diciembre de 2021, debido a la cantidad de rodajes detenidos.

Por un lado, pospuso el estreno de varias de sus películas más esperadas por lógicos motivos: no hay cines abiertos.

Así, estrenos ya terminados y planificados para los próximos meses recalculan: “Sin tiempo para morir”, la nueva de James Bond, se verá en noviembre, “Black Widow” llegaba en mayo pero pospuso su estreno sin fecha definida; “Un lugar en silencio II” iba a llegar en marzo pero ahora no tiene fecha de estreno, al igual que “Mulan” y “Los nuevos mutantes”; “Rápidos y furiosos 9” pasó su estreno de mayo a ¡abril de 2021!; “Minions: el ascenso de Gru” se iba a estrenar en julio pero se quedó sin fecha de estreno, “Ghostbusters: Afterlife” se verá recién en marzo de 2021; “Wonder Woman 1984” pasó su estreno de junio a agosto; en duda, aunque sin anuncios oficiales de postergación, están “Top Gun: Maverick”, “Tenet” y otras.

La lista es muy extensa, y estas son las películas que ya estaban terminadas o a lo sumo cerrando su proceso de posproducción. Pero, por otro lado, decenas de “tanques” frenaron sus rodajes, como “Matrix 4”, las secuelas de “Avatar”, la biopic of Elvis Presley, “Jurassic World 3”, “The Batman”, “Animales fantásticos 3”... Las fechas de estreno de todos estos filmes previstos para el cierre de 2020 o para 2021 está ahora entre signos de pregunta. Y entre todas estas incógnitas, y mientras la industria pierde millones por las campañas de marketing truncadas y los rodajes detenidos, y mientras los trabajadores del medio no saben qué harán para subsistir, los estudios tienen que armar su grilla de estrenos. Complicado.