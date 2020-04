Héctor Enrique cuenta como se emocionó con el video de un médico con coronavirus

Héctor Adolfo Enrique, el Negro, campeón argentino, sudamericano e intercontinental con River, y del mundo con la Selección nacional dirigida por Carlos Bilardo en México ‘86, está cumpliendo en su casa de Burzaco la cuarentena dispuesta para combatir la pandemia del coronavirus, y lo hace con la misma determinación mostrada dentro de una cancha de fútbol. Esa que con personalidad, despliegue y buen manejo de la pelota le permitió ser parte principal de los equipos que lo tuvieron como eje en la línea de medios: Lanús en el período 1980/83, River 1984/90, Deportivo Español 1990/92 y otra vez Lanús 1992/94, más el referido equipo nacional que alcanzó la gloria con Diego Maradona como capitán.

“Para ser sincero, en un comienzo fui un poco descreído. Pero cuando me di cuenta que esto era un tema serio, que no era joda, acaté las ordenes totalmente”, confesó quien le dio a Maradona, en la mitad de la cancha, el pase en el segundo gol a Inglaterra, considerado de las mejores anotaciones en toda la historia del fútbol, y pasa estos días de cuarentena, en familia, dentro de la casa que habita en Burzaco, partido de Almirante Brown.

Padre de cinco hijos, uno futbolista de Brown de Adrogué (Fernando), otro rugbier en Pucará (Facundo), una hija que juega al hockey (Belén) y otro ligado también al fútbol, en este caso Banfield (Ramiro), y abuelo de Valentín y Sol, Enrique explica cómo es su actualidad: “Salgo poco, y cuando lo hago por cuestiones necesarias lo hago camuflado. Con gorro, anteojos, barbijo... Por respecto a la gente que me rodea”.

Y puertas adentro, quien también fuera uno de los principales asistentes de Diego Maradona como entrenador del seleccionado argentino que participó del Mundial organizado por Sudáfrica en 2010, explicó que utiliza el teléfono celular “para escuchar música” y también “para mantenerme informado”, aunque aclara que “lo suficiente, porque la verdad es que no me quiero amargar demasiado” con las noticias de actualidad que prácticamente marchan en una sola dirección.

“Espero que esta pesadilla se termine lo antes posible, y para ayudar hay que ser inteligentes y cumplir con lo que nos piden, que no es demasiado: quedarse adentro”, manifestó Héctor Enrique en otro tramo del diálogo mantenido con este medio desde su domicilio particular, que en un momento aprovechó para destacar el trabajo de quienes “están en el frente de batalla”, sector en el que incluyó a “los médicos, quienes los asisten, los recolectores de basura y todos quienes salen a la calle por el bien de los demás”.

Reconoció que desde que se hizo cargo de la conducción técnica del equipo de Gimnasia, “con Diego (Maradona) tuve un sólo contacto, pero no lo quiero molestar... Ojalá le encuentre la vuelta, porque se merece lo mejor, y para mí es todo. Una persona muy importante, que se merece lo mejor... Maradona es el fútbol, y me pone bien cuando la gente lo aplaude en las canchas. Me llena de orgullo, porque él se jugó la vida por la Selección”.

el video que lo conmocionó

No ha tenido que lamentar situaciones complicadas con familiares o allegados por culpa del coronaviris, pero está alerta para brindar algún tipo de ayuda, como una que desembocó en una anécdota que se encargó de explicar: “A través de un conocido, días atrás me llamaron para hacer un video dirigido a un médico contagiado de coronavirus en España. Obvio que mandé ese video... Después recibí otro video, de este médico, ya recuperado, dándome las gracias. Y la verdad: me terminé emocionando más yo que él, me temblaron las piernas... Es un pediatra, hincha de Lanús, que se acordaba de un gol mío a Colón. ‘Negro, la ví mal’, me dijo. ‘Estaba en la trinchera, y me dieron’. Cosas que a uno lo hacen pensar mucho”.

Nacido en Burzaco, y con una parte de su infancia vivida en La Gallareta, pueblo del norte de Santa Fe, la tierra de su padre, Héctor Enrique cumplirá 58 años el próximo domingo 26, y respecto de mensajes como el anterior, que no fue el único de su parte, porque responde cada vez que se lo piden, considera que “este tipo de iniciativas, a mi entender, tendría que mostrar como protagonistas a los más conocidos”, en referencia a futbolistas y deportistas en plena actividad. “Hacen bien, son positivos”, resumió.

“Nadie me da letra”, aclara quien se refugia muchas horas en el quincho de una casa construida sobre un terreno de 10 por 70, e imagina que ni bien tenga la autorización para salir a la calle “sueño con levantarme temprano y salir corriendo para el Parque Lomas de Banfield”, donde hasta que el Covid-19 lo permitió se juntaba con amigos para mantenerse en forma física.

Parte de un emprendimiento de canchas de fútbol cinco en Burzaco, las cuales están referenciadas con palabras relacionados con Diego Maradona, Héctor Enrique piensa el futuro más allá de los intereses personales, porque “esto que estamos viviendo nos tiene que enseñar, que la salud es lo principal, lo primero que tenemos que arreglar. Acá puede morir el de Burzaco y el de Puerto Madero... Ojala nos haga más humanos, pensar más en el otro”.