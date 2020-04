Llegan 200 médicos cubanos al país para reforzar la pelea contra el coronavirus

El ministro de Salud Ginés González García confirmó en las últimas horas la llegada de médicos cubanos para darle pelea a la pandemia. En una entrevista que le concedió a Antonio Laje en América, el funcionario aseguró que serán 200 y que ocuparán “algún lugar del sistema” para así desocupar a los médicos con experiencia.

Manifestó además que trabajan con las universidades para que los profesionales de la salud que están recibidos pero no tienen título habilitante puedan sumarse a los equipos que trabajan en atender la emergencia sanitaria. Según precisó González García, “actualmente hay entre 650 mil y 670 mil médicos. El 70% proviene de la universidad, por eso hay que cuidarlos muchísimo y por eso les estamos dando un incentivo económico". Luego agregó: "En un momento a donde todo el mundo le decimos que no tiene que trabajar, a ellos no sólo los hacemos trabajar, sino que los ponemos en una situación de riesgo”.

Según se supo, el Gobierno habilitará la llegada de 202 médicos cubanos a la Argentina, quienes arribarán en un vuelo especial en las próximas horas. La mayoría de este grupo estará abocado a cumplir funciones en la provincia de Buenos Aires, escenario en el que se cree que tendrá mayor impacto el pico de contagios que se espera para el próximo mes.

Otro dato que se conoció es que los médicos cubanos no cumplirán los 14 días de cuarentena obligatoria, tal como lo hace cada viajero que llega del exterior, u que además tendrán una declaración jurada avalada por el régimen castrista que garantiza que no registraron síntomas de coronavirus.

Por otro lado, cabe destacar que el Distrito I (La Plata) del Colegio de Médicos bonaerenses, junto a distintas instituciones como la Agremiación Médica Platense, la CEMIBO, el AMRA Seccional La Plata, el Frente Médico Regional y la Agremiación Médica de Ensenada, alertaba que "el anuncio de una convocatoria de médicos extranjeros por parte de los dirigentes constituye poco menos que una provocación a quienes hoy estamos en las trincheras hospitalarias, atravesando una situación de riesgo extremo y de incierto desenlace. Desde el momento mismo en que elegimos ser médicos elegimos también ser parte de la solución ante problemas de tremenda envergadura como el que hoy mantiene al mundo en vilo. Pero a su vez, tenemos derecho a ejercer nuestra vocación sin miedo, a que se nos garanticen condiciones de trabajo dignas y a no morir en el ejercicio de la profesión. Exigimos que no sólo se nos pida cumplir con nuestras obligaciones sino que también se nos escuche y se respeten nuestros derechos como trabajadores de la salud pero también, y sobre todo, como seres humanos".

Luego, en otro comunicado firmado por la mesa directiva, expresaron: "Se destaca que el registro de profesionales extranjeros –habilitante para ejercer la medicina en el país- perderá su validez una vez finalizada la crisis sanitaria aparejada a la pandemia de COVID-19. Se deja en claro que el DNU que habilita el ejercicio de médicos extranjeros fue una medida unilateral e inconsulta por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, dicha imposición debe ser respetada y cumplimentada. En tanto, el Distrito I del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, destaca la calidad de los profesionales médicos de la República Argentina, quienes no sólo están capacitados para brindar una óptima atención a la población, sino que también permanecen a la vanguardia a nivel mundial, en lo que refiere a un ejercicio profesional de excelencia".