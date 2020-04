El Gobierno proyecta que el 80% de los trabajadores privados cobrarán el sueldo de abril con ayuda estatal

Según las estimaciones de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el 80% de los trabajadores del sector privado cobrará el sueldo del mes de abril con la ayuda del Estado.

El dato fue conocido esta tarde luego de una reunión virtual que mantuvieron los titulares de las carteras nacionales con dirigentes gremiales y representantes del sector industrial.

En la videollamada cada sector planteó sus dudas y sus reclamos con respecto al Decreto 376, que establece un sistema de asistencia salarial para las empresas y una reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.

Por el lado de los dirigentes gremiales se planteó que si la ayuda estatal consiste en un 50% del sueldo, los empresarios deberían hacer cargo del otro 50%.

La postura de los representantes de los trabajadores no fue bien recibida en el sector industrial desde donde precisaron que no puede ganar lo mismo un obrero que está llevando a cabo funciones que uno que sí lo hace. "No es justo", sostuvo Daniel Funes de Rioja.

El debate también se concentró en el estado financiero en el que se encuentran las empresas a raíz de la situación económica que se vive en el país. Según expuso el industrial, las compañías se encuentran limitadas para poder afrontar el pago de los sueldos “después de dos años de recesión”.

En este sentido, los dirigentes gremiales coincidieron en que la recesión afectó la economía aunque hicieron hincapié en que los más afectados por la crisis resultaron ser los trabajadores.

Además de los ministros y de Funes de Rioja, estuvieron presentes en la reunión el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), a quienes se sumaron los miembros de la conducción cegetista Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Según trascendió, los dirigentes de la CGT aprovecharon la comunicación para reclamar a los ministros Moroni y Kulfas celeridad en la inscripción de las empresas para beneficiarse por los alcances del Decreto 376

Los sindicalistas interpretan que la norma impactará en los acuerdos de suspensiones con rebajas salariales que se están negociando en varios sectores inactivos, como Comercio, Construcción, Metalúrgicos, Mecánicos, Gastronómicos, Textiles y Calzado, entre otros.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de pagar los sueldos por el parate económico, desde hace varias jornadas se vienen desarrollando varias negociaciones entre empresarios y sindicalistas con el objetivo de llegar a un acuerdo que incluya suspensiones, reducción de salarios y el compromiso de mantener el puesto de trabajo.

Pero con el Decreto 376, en algunos sectores está comenzando a surgir la necesidad de rediscutir los acuerdos: "si el Estado se hace cargo del 50% se podría pedir que los empresarios aporten a la ecuación un porcentaje más alto de los sueldos" es el razonamiento que hacen los representantes gremiales que ya han cerrado acuerdos.

Además, según lo explicado por Moroni, quedó establecido que los aportes sindicales y los correspondientes a las obras sociales correrán por cuenta de las empresas. En tanto, en lo que respecta a las obras sociales se acordó tratar el tema en otro encuentro aunque la CGT insistió en el pedido de una ayuda adicional para el sistema.

La ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que anunció este domingo el Gobierno y que se concretó en el Decreto 376, contempla el pago por parte de la ANSES del “salario complementario”, que equivale al 50% del sueldo neto del trabajador y establece como mínimo una suma equivalente al salario mínimo, que es de $16.875, y como tope la suma de dos salarios mínimos o el total del salario del trabajador registrado.

Además de la reducción de los aportes patronales, también se elevaron los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000, y se establecieron créditos a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, con subsidio del 100% del costo financiero total.