Los CADI, con la soga al cuello: piden algún subsidio para no desaparecer

La cuarentena puso en jaque a los Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI) de La Plata, quienes dependen exclusivamente de las cuotas de los padres. Al estar cerrados, los directores de los más de 80 que funcionan en nuestra ciudad no saben cómo afrontar los gastos y piden alguna ayuda estatal para poder respirar un poco.

El pasado viernes se reunieron tres representantes de los CADI con Julio Garro para explicarle la delicada situación. El intendente se comprometió a llevarle su problemática a Axel Kiciloff, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en una reunión que mantendrá en la jornada de hoy.

“No tenemos un subsidio del Estado y todos los meses donde estemos cerrados, al no contar con las cuotas de los padres, estamos sin ingresos. “Nosotros no pertenecemos a Educación, sino a la Municipalidad, pero debemos estar cerrados al igual que los colegios. Y yo calculo que hasta mínimo agosto esto seguirá así”, comenzó indicando en diálogo con este medio María Florencia Botes, directora y dueña del CADI “El Hada Juana” (30 entre 42 y 43).

“En abril le pedimos a los padres que los que podían abonar la cuota, al menos un porcentaje, lo hagan. Con eso se pagó los sueldos y se dieron clases virtuales para tener un acompañamiento. Si bien son chiquitos, ya que es hasta los 3 años, subimos cosas de manera virtual para no dejar solos a los padres. Pero no podemos seguir pidiendo que abonen la cuota”, agregó.

Botes aseguró que, si la situación continúa igual, “quedará un montón de gente en la calle”. “Ya que no se nos dio ningún tipo de ayuda, porque no entramos en nada y nos dejaron afuera de todo, queremos algún tipo de subsidio para poder pagar mínimamente un sueldo o algo para no extinguirnos”, añadió.

Marcelo Laviuzza, director del CADI “Mi pequeño mundo” (9 y 37) y uno de los que llevó las inquietudes a Garro, explicó: “Cada maternal en promedio da empleo a 10 docentes y auxiliares directamente y otras tantas indirectamente -personal de limpieza, mantenimiento, etcétera-. Nuestra actividad es no solo el cuidado de bebés desde 45 días hasta 3 años, si no que cumplimos un rol pedagógico fundamental en los primeros años de vida”.

Y agregó: “Nuestra actividad es esencial para una reactivación económica ya que somos el lugar que recibe a los hijos de quiénes van a trabajar; el 90% de nuestros alumnos son bebés que quedan a nuestro cuidado ya que las familias no tienen otra forma de hacerlo. Si continuamos cerrados mucha gente no podrá trabajar ya que no tiene quien se ocupe de sus hijos”.

Por último, aseguró: “El 90% de nuestras instituciones no pueden soportar 2 meses sin ingresos por lo que el cierre sería inevitable de no recibir ayuda para el pago de sueldos y distintos gastos”.

¿QUÉ SON LOS CADI?

Los Centro de Atención de Desarrollo Infantil está destinados para nenes desde los 45 meses hasta los 3 años de edad. No están incluidos en la enseñanza oficial, por lo que no dependen de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, sino que su regulación está dada por la Municipalidad de La Plata.

Sus instituciones, que se calcula que son más de 80 en La Plata, están contemplados en las leyes nacionales 26.233 y 27.064 y por la ordenanza municipal 11.387. Además de cuidar a los chicos mientras los padres están trabajando o realizando otras actividades, tienen una función pedagógica en relación a sus edades.