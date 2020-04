Las líneas de atención telefónica, un dolor de cabeza para los platenses

El confinamiento en nuestros hogares derivó en que tangamos que recurrir a medios a los que no estábamos habituados para resolver distintos asuntos y trámites de la vida diaria como pagar un servicio o realizar una consulta. Entre esos recursos, los más alcance son las plataformas de internet, las aplicaciones y la siempre vigente vía telefónica, esta última la preferida entre los adultos mayores y algunos jóvenes que no están del todo amigados con las nuevas tecnologías, grupos que hasta hace algunas semanas preferían acercarse a dependencias y oficinas para realizar las diligencias personalmente.

El gran problema, haciendo foco en este último aspecto y de acuerdo con las denuncias recibidas en las últimas semanas en este diario, es que muchas veces las vías telefónicas parecen en realidad una “línea muerta”, es decir, no atienden. En efecto, los usuarios no pueden encontrar respuestas a sus problemas, se sienten desatendidos, lo cual da lugar al enojo y a la preocupación, sobre todo cuando se trata de situaciones que ameritan atenderse con urgencia.

Por caso, un vecino que se comunicó por teléfono con la redacción de EL DIA, Luis Toscani, denunció que llamo a IOMA, PAMI y a Salud Bonaerense “pero nadie me atiende”. “Necesito saber de la vacuna para mi hijo discapacitado, que tiene que vacunarse y no puede hacer cola”, explicó Toscani. “El tiene los pulmones delicados y dificultad para caminar. Yo tengo 76 años y diabéticos. Pero nadie me dice nada sobre mi vacuna. PAMI me tiene que autorizar para que me vacunen en la farmacia sino no pueden dármela”, relató.

Roxana, vecina platense, contó que “traté de comunicarme con el 147 (Atención al Vecino) para denunciar que cerca de mi hay una pileta repleta de agua que es un criadero del mosquito que transmite el dengue, pero no me atendió nadie, por lo tanto no sé qué hacer”.

Quizá el caso más emblemático de esta problemática, teniendo en cuenta la lluvia de quejas desde que comenzó la cuarentena el pasado 20 de marzo, es la línea de ANSES, el 130. Se sucedieron en estas más de cuatro semanas llamados diarios de abuelos (jubilados y pensionados) y beneficiarios de programas sociales para dar cuenta de que “se puede estar una mañana llamando sin que nadie te levante el teléfono”.

Otro canal recurrido por los adultos mayores, sobre todo por jubilados, como el caso de Toscani, es el número 138, de PAMI. Sin embargo, en lo que va del período de aislamiento, comunicarse por esa vía con el Instituto Nacional de Servicios Sociales ha sido una misión casi imposible.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los reclamos emergían en torno a las dificultades para comunicarse con el IOMA. La obra social dispone de una línea 0810 para sus afiliados, en tanto que en el marco de la pandemia dispuso un 0800 para consultas médicas gratuitas para evacuar dudas sobre el coronavirus.

“El teléfono de IOMA es inexistente para cualquier trámite. Necesito consultar sobre la vacuna, peo es imposible. Dónde están las autoridades, no piensan, no informan”, comentó esta mañana una afiliada, Elsa Versino.

Al inicio de la cuarentena se había recibido en este redacción una vasta cantidad de reclamos por la falta de atención en la línea 148, el número que dispuso el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para atender consultas sobre coronavirus. En ese momento, cuando la pandemia comenzaba a alcanzar a nuestro país, la cartera explicó que el inconveniente se debió a la enorme cantidad de llamados.

Por otro lado, una mujer que se identificó como Mariela Iriarte denunció que se comunicó con Banco Provincia para solicitar un turno por un tramite que tiene que realizar por ventanilla pero que, tras varios minutos de espera en el teléfono, no logró su objetivo. “Me tuvieron esperando, una vez que elegí las opciones correctas, me dicen que no hay turnos”.