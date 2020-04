Una mujer que violó la cuarentena mordió y tiró gas pimienta a policías

Tres agentes de la policía bonaerense fueron agredidos por una mujer cuando intentaban entrevistarla para que explicara por qué se encontraba en la calle pese a la vigencia del aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el presidente.

El hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Villa Ballester en la calle Witcomb al 2770 e involucró a una mujer de 29 años, que, según se pudo comprobar más tarde, se encontraba violando la cuarentena al momento de ser vista por los policías.

Pero no fue el incumplimiento del aislamiento lo que dejó a este mujer en el ojo de la tormenta. Tampoco el hecho de que estaba circulando sin ninguna protección facial.

Lo que generó una fuerte indignación y repudio fue el ataque que lanzó contra los uniformados: mordió, rasguñó y atacó con gas pimienta a un grupo de policías en la ciudad bonaerense de Villa Ballester.

El episodio quedó registrado en un video filmado por uno de los oficiales. En las imágenes se observa cómo dos uniformados la seguían por detrás, la interceptaron y le pidieron que se identificara.

Sin embargo, la mujer se negó: "No es estado de sitio, no me podés tocar, un decreto no está por encima de la Constitución”.

"Estás quebrantando la ley", la increpó un oficial. "Vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional", retrucó la mujer.

Cuando el oficial se colocó delante de la mujer, ésta extrajo gas pimienta y lo atacó directo a los ojos.

Rápidamente otros dos policías perseguieron a la mujer que los mordió y rasguñó, según informaron fuentes policiales. Finalmente, los efectivos lograron reducirla.

La mujer, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín. Fue imputada por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena).