Tras su regreso del sur, Tinelli rompió el silencio y contó cuándo vuelve con ShowMatch

El conductor televisivo Marcelo TInelli aseguró hoy que su programa ShowMatch y el concurso "Bailando por un sueño" volvería a la pantalla del Trece a mediados de mayo o principios de junio.

TInelli formuló estas declaraciones en el ciclo "Corte y confección" que se emite por El Trece y que está a cargo de LaFlia, su productora.

"Ya estamos con las pilas puestas para empezar el Bailando. La idea es arrancar a mediados de mayo o principios de junio", le dijo TInelli al aire a Andrea Politti, conductora de "Corte y confección".

"Estuve laburando. Quiero agradecerle a toda mi familia que me bancó 32 días laburando en casa mediante Zoom y todas las aplicaciones que nos facilitaron este momento. No es que estuve descansando. Me agarró la cuarentena allá y estamos de vuelta", dijo Tinelli sobre el confinamiento que pasó en la ciudad chubutense de Esquel.

Tinelli regresó en la madrugada de ayer desde Esquel y relató que "fue un viaje de 36 horas en auto. Dos mil kilómetros y pinchamos en el medio de un camino, pero llegamos todos bien. Lorenzo, al ser tan chiquito, se bancó todos esos kilómetros. Lo pasamos bien. Hacía mucho tiempo que no viajaba tanto en auto", contó el animador, sobre el inconveniente que tuvieron y el regreso a su hogar.

"Manejé 2170 kilómetros y pinché una cubierta. Fueron 36 horas de viaje, paré en siete estaciones de servicio. La policía nos paró siete veces. Aprovecho para mandarle un saludo a la policía de Chubut, de Río Negro, de La Pampa, de la Provincia de Buenos Aires y la de Ciudad", enumeró al referirse a los controles relacionados con la Covid-19.

"Fuimos por 10 días y nos tuvimos que quedar mucho más. Le agradezco al Gobierno que concedió el permiso a los que nos habíamos quedado varados, que pudimos sacarlos por la página. Me encanta ya estar laburando y con las pilas puestas para comenzar el programa. Me encanta trabajar y tenía muchas ganas de volver a la tele", confesó Tinelli.

La reaparición de TInelli se produce una semana después de que el diario Clarín publicara una serie de notas sobre un vuelo privado que trasladó valijas y medicamentos a la ciudad de Esquel, donde Tinelli y su familia cursaron la cuarentena.

El tono de las notas no le gustaron al animador y empresario quien tomo el teléfono y le concedió una nota a Luis Novaresio en Radio La Red donde expresó: "Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta".

"No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez (el título) lo pongo yo", afirmó el presidente de San Lorenzo.

Tinelli endureció su postura y afirmó: "si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no termino el día".

Este conflicto dejó en mala posición a Adrián Suar, quien cuenta con TInelli como principal figura para frenar el avance de Telefe en materia de rating. Eltrece lleva más de dos años perdiendo en forma consecutiva y mensual en materia de rating con la emisora ahora propiedad del grupo estadounidense Viacom CBS.

Para dejar en claro su posición, Suar emitió un comunicado en el que señaló que "debido a las diversas informaciones periodísticas de público conocimiento, desde ElTrece queremos remarcar el significativo valor que representa Marcelo Tinelli para nuestro canal. Sin duda, queremos confirmar la continuidad de su programa en ElTrece. En estos momentos estamos trabajando junto a la producción de 'ShowMatch' para su próximo estreno en nuestra señal".

Ante una consulta de Télam, fuentes de El Trece afirmaron que "seguimos trabajando junto a todo el equipo de producción de TInelli para que la vuelta de Tinelli sea a fines de mayo o en junio. Hoy el único impedimento es el coronavirus. La relación es normal".