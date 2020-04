Misofonía: la extraña enfermedad neurológica incurable de Oreiro

Su aparición en “Juntos podemos lograrlo” (el nuevo programa de Telefé conducido por Santiago del Moro) apuntaba a charlar sobre “Muñeca brava”, la ficción que la terminó de catapultar a la fama y que fue la más votada para dar inicio a “30 Años Juntos”, el ciclo que “revive” las producciones más emblemáticas del canal en sus tres décadas de historia.

Fue así que Natalia Oreiro se comunicó vía Skype para hablar de su personaje, “La Cholito”, la popularidad que adquirió y cómo la marcó en toda su carrera esa ficción, que protagonizó junto a Facundo Arana. Pero la actriz sorprendió a los televidentes con una confesión sobre su salud, al revelar que padece una “enfermedad neurológica”.

La revelación nació de un recuerdo de Santiago Del Moro, cuando rememoró que habían trabajado en conjunto: “Un día trabajé con vos y le cuento a la gente que sos fóbica a los chicles. Me pediste que me lo sacara de la boca”. A modo de aclaración, ella le respondió: “En realidad no es una fobia, sino una enfermedad neurológica. Se llama misofonía y se traduce como odio al sonido”.

Intrigado, el conductor le pidió que cuente algo más de este trastorno y la uruguaya detalló que “es una de las enfermedades llamadas como ‘raras’ y está diagnosticada desde hace unos pocos años” y que el “7% de la población la tiene y no lo sabe”. Al momento de las precisiones, indicó que “lo tuve toda mi vida y no lo sabía” porque “pensaba que era loca y mucha gente me miraba como que yo era snob o histérica. Al principio no entienden por qué me molesta el chicle, pero luego se supo que no es algo psicológico. Y que no tiene cura”.

Ahondando en particular por el sonido del chicle, el animador la instó a explayarse: “El chicle para mí es como el punto máximo. Pero hay varios ruidos que a los que padecemos esto nos hace daño. La lapicera por ejemplo es otro de esos sonidos que me generan ansiedad, palpitación, sudor frío, y no puedo concentrarme en otra cosa que no sea eso. No es un toc sino es una enfermedad neurológica.