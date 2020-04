“En 2021 lo veo a José en Estudiantes”

El entrenador de Estudiantes, Leandro Desábato, en una nota que brindó para un canal de cable porteño, se atrevió a decir que “en 2021 veo a José Sosa con la camiseta de Estudiantes. Ojalá se pueda dar por el bien de él”.

El Chavo, que conoce muy bien al “Principito”, cree que su llegada a la institución está muy cerca de concretarse. “Nos mensajeamos cada tanto, pero no hablamos de este tema. Sí, me comentaron que existe una chance de que vuelva a Estudiantes. Su regreso suena, lástima que pasó todo esto del parate producto de la pandemia. Pero me parece que su regreso al club está muy cerca. Si no se da ahora, tal vez más adelante. Ojalá se pueda dar por el bien de él, porque busca disfrutar sus últimos años de futbolista en esta institución”, agregó el ex capitán albirrojo. Sosa, quien se encuentra en Turquía cumpliendo con la “cuarentena”, producto de la pandemia del coronavirus que castiga a gran parte del planeta, desea regresar al club que lo vio nacer, aunque por ahora habrá que seguir esperando para que el sueño se haga realidad.

Desábato, durante su charla de ayer a la tarde en un programa deportivo de cable, habló además de otros temas que tienen que ver con el día a día de los jugadores y de la situación del “aislamiento” obligatorio.

“Estoy preocupado porque en este contexto de incertidumbre y encierro, lo que hacés es comer. Me preocupa que los jugadores no vengan excedidos de peso, porque de ser así, costará mucho más ponerlos en forma. Sé que los chicos realizan los trabajos que los profes les envían a diario, pero esta situación de encierro te lleva a engordar. Si ellos cumplen y mantienen el peso, les costará menos arrancar, cuando todo esto termine. De lo contrario, costará más. Con los profesores habló seguido. Y también con el cuerpo técnico. Hablamos de la familia, porque en esta situación juega mucho la cabeza por el estrés, la incertidumbre y la angustia. Siempre hay que mostrar la parte humana porque no es fácil estar encerrado durante mucho tiempo. El Chapu fue hablando con varios jugadores; yo lo hice con los más grandes. Más que nada les preguntamos como están, cómo se encuentra la familia, y si necesitan algo. La idea es buscar lo positivo en un momento donde reina la incertidumbre”.