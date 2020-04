Una joven platense padece una delicada enfermedad y denuncian que IOMA no le da la medicación

Celeste Giúdice tiene 23 años y vive junto a su mamá en el barrio de Villa Elvira en La Plata. Desde que nació, padece fibrosis quística, una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones, y en menor medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas.

A través de la pensión graciable que recibe del Instituto de Previsión Social bonaerense, Celeste también es afiliada al IOMA. Una de las medicaciones que le recetaron los médicos especialistas en los últimos meses, aún no le fue otorgada por al obra social, denunció su mamá.

El contacto con EL DIA, Gladys Piotti, contó que "el 28 de enero le recetaron que tenía que tomar una medicación llamada Tricasta, en unos tres comprimidos diarios. Al día siguiente presenté la receta en el IOMA y me informaron que debía presentar la autorización de la ANMAT".

"Me moví rápido, conseguí la autorización y volví a la obra social y me hicieron completar una 14 o 15 planillas como parte de la solicitud de la medicación. Eso fue a mediados de febrero, no tuve más respuestas y encima después vino lo de la cuarentena por el coronavirus", detalló.

Sin embargo, la mujer siguió golpeando las puertas del IOMA en calle 46 hasta que se cansó. "Hicimos una intimación judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata por incumplimiento a un amparo judicial que rige desde el 2004 por el cual a mi hija el IOMA le debe proveer cualquier tipo de medicación que necesite prescripta por un médico debía ser otorgado".

"En IOMA me decían que no podían conseguirlo, así que fui por más y me moví preguntando en distintos importadores hasta dar con uno. Pero no me solucionan nada. Ya llevamos tres meses de espera", agregó.

Angustiada y desesperada, y a su vez agotada por su incansable lucha por su hija, la mujer finalizó: "Lo necesitamos en carácter de urgencia porque ya tiene deterioro pulmonar".