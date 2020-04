Vuelve “After life”: un drama para devorar con el humor de Ricky Gervais

Netflix estrena hoy en su pantalla la segunda parte de “After life”, creada, escrita, dirigida y protagonizada por el hilarante humorista inglés Ricky Gervais.

La historia de “After life” es simple y presenta Tony (Gervais), un columnista de un periódico local, que gozaba de una vida perfecta, hasta que la muerte de su esposa, lo cambia todo.

Después de plantearse el suicidio y descartarlo, decide que va a vivir el tiempo necesario para castigar al mundo haciendo y diciendo todo lo que le venga en gana.

Tony cree que no preocuparse por nadie, ni siquiera por él mismo, es como un superpoder, pero no le será tan fácil salirse con la suya cuando todo el mundo intenta salvar a la buena persona que una vez conocieron.

En la segunda temporada, Tony sigue consumido por la insoportable pérdida de su esposa, pero también intenta convertirse en un mejor amigo para quienes lo rodean. Cada personaje debe lidiar con sus problemas particulares, que se volverán más acuciantes ante la amenaza del cierre del periódico.

Además de Ricky Gervais, también regresan en esta nueva entrega Penelope Wilton (“Downton Abbey”, “Doctor Who”), David Bradley (la serie de “Harry Potter”, “Juego de tronos”), Ashley Jensen (“Extras”), Tom Basden (“Plebs”, “David Brent: Life On The Road”), Tony Way (“Al filo del mañana”), David Earl (“Cruce de caminos”, “Derek”), Joe Wilkinson (“Him & Her”), Kerry Godliman, Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty y Diane Morgan (“David Brent: Life On The Road”), Tracy-Ann Oberman (“Gente de barrio”). También los acompañan Peter Egan (“Downton Abbey”), Ethan Lawrence (“Bad Education”) y Bill Ward (“Coronation Street”, “Emmerdale Farm”).

Irreverente, con el mejor estilo de Ricky Gervais, la serie dramática es una buena opción para atragantarse de capítulos este fin de semana.

¿CÓMO PASA LA CUARENTENA RICKY?

El comediante, de 58 años, pasa la cuarentena junto a su compañera Jane Fallon en Inglaterra y, lejos de quejarse por la situación del aislamiento, manifestó que su vida “no ha cambiado mucho”.

“Estamos encerrados pero se nos permite hacer ejercicio todos los días”, minimizó Gervais, y sin pudor dijo que no le da pena esta situación en tanto siempre fue “antisocial” por lo que no es un problema para él seguir pasando tiempo en casa, especialmente, debido a sus reservas de alcohol.

“No salí mucho, y siempre hay suficiente alcohol en la casa para un invierno nuclear. No me oirás quejarme. No cuando, todos los días, veo a una celebridad millonaria diciendo: ‘ Oh ‘me di un baño en la piscina que me hizo sentir un poco mejor’”.

El humorista, que viene de una familia humilde, nunca sintió la necesidad de vivir una vida de ostentación, a pesar de ser uno de los más ricos de su país.