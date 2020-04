No afloja el`movimiento en las calles de la ciudad en pleno aislamiento obligatorio

Tal como pudo comprobar este diario en una recorrida que hizo por la zona céntrica de nuestra ciudad, se podía ver un mayor caudal de vehículos en las calles y a varios vecinos haciendo filas o caminando por distintos sectores. El fuerte movimiento se concentraba en bancos, negocios y paradas de micros.

Como se indicó en una nota que se publicó en eldia.com, se podía ver un alto acatamiento del uso de barbijos, tapabocas caseros y también se apreciaba una fuerte restricción de la cantidad de clientes en los negocios.

También a la redacción del diario llegaron distintas quejas que daban cuenta de la falta de solidaridad de otros platenses que caminaban en parejas o con niños.

Desde el centro señalaron: "la gente parece que se relajó y hace varios días que han salido todos. Las calles están repletas de gente como si nada, parece que el aislamiento y la cuarentena no existieran, que no entienden que no tienen que salir". El vecino que envió su mensaje a eldia.com a través de Whatsapp, indicaron que "la situación se agrava porque nadie controla".

Desde 197 y 44, Lisandro Olmos, una vecina señaló que no se respeta la distancia en un cajero automático y que en este sector "se ve a mucha gente caminando que debería estar en su casa cumpliendo la cuarentena".