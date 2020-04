Por falta de agua, en San Carlos denuncian que se complica cumplir con la higiene recomendada

Mientras se insta a los vecinos a que intenten extremar las medidas de higiene con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus, en un amplio sector de San Carlos aumentan las quejas por falta de agua en los hogares.

Según denuncian usuarios que se comunicaron con eldia.com, esta interrupción en el servicio da lugar a la preocupación, puesto que no pueden cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el contexto de la pandemia.

Desde 139, entre 45 Y 46, Liliana señaló que se encuentra sin agua desde hace varias horas y que, tras comunicarse con la empresa ABSA, se enteró que la situación continuará igual al menos por las próximas 72 horas. "Necesitamos limpiar y por eso pedimos que se acorten los plazos de reparación. No podemos pasar sin agua tantos días" indicó esta frentista de San Carlos. Si bien no se conoce aún con precisión el origen del problema, esta falta de agua estaría vinculada a un caño roto en 143 y 45.

En tanto, desde el mismo sector, precisaron tras varios llamado lograron hablar con una "persona de carne y hueso" que les explicó que la falla podría estar relacionada con un problema en el suministro eléctrico que estaría impidiendo el trabajo de una ubicada en 46 y 131 . "Sin arreglo hasta el lunes o martes próximo. Sin agua no podemos estar en época de pandemia"detallaron.

Otra vecina de la zona, 131 y 46, aseguró "que desde ayer no tengo ni una gota de agua, no me puedo bañar y mucho menos lavarme las manos como piden los médicos". "Tengo un bebé y necesito higienizarlo", reclamó la mujer. Sobre el dialogo que mantuvo con un funcionario de ABSA, detalló que "me dijeron que hasta el lunes no tenían planeado arreglar el problema de 143".